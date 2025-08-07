Uniper er et av Europas største innen strømproduksjon og gasshandel.

De hadde som mål å øke andelen grønn kraftproduksjon til 80 prosent innen 2030, men har nå besluttet å redusere målet til 50 prosent.

– Det regulatoriske og geopolitiske miljøet er utfordrende, sier Unipers adm. direktør Michael Lewis i en uttalelse.

Målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2040 står imidlertid fast.

Uniper havnet i økonomiske vanskeligheter i 2022 da Russland stanset gassleveranser etter angrepet på Ukraina.

Den tyske staten reddet da selskapet, og ble majoritetseier med over 99 prosent av aksjene. Innen utgangen av 2028 har regjeringen imidlertid planlagt å redusere sine eierandeler til maksimalt 25 prosent pluss én aksje.