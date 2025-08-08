Klart for 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel

– Norge skal være en langsiktig leverandør av olje og gass til Europa, samtidig som norsk sokkel skal fortsette å skape verdier og arbeidsplasser for landet vårt, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.

Av olje- og gassressursene man regner med er igjen på kontinentalsokkelen, er mye ikke påvist, skriver regjeringen i meldingen.

– Nye funn gjennom videre leting er, i tillegg til økt utvinning og utbygging av lønnsomme funn, avgjørende for å begrense det forventede gradvise fallet i produksjonen fra første del av 2030-tallet og framover, sier de.

På grunn av det vil regjeringen forberede fortsatt leting på kontinentalsokkelen, ved å ha konsesjonsrunder årlig.

– Skal vi bremse fallet i produksjon, er det avgjørende at det fortsatt blir gjort tilgjengelig attraktivt areal, sier også administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge i en epost til NTB.

– Det er bra at regjeringen i dag følger opp vedtaket som et bredt flertall på Stortinget stilte seg bak. Det vil være viktig for å sikre Europa energi de har behov for og sikre arbeidsplasser i hele Norge.

Den 26. konsesjonsrunden har vært omstridt, og de siste årene har SV blokkert den gjennom en avtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men i vår fikk Høyre, Frp og Sp flertall i Stortinget for at arbeidet med konsesjonsrunde skulle startes.

