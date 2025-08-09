Emisjonsrykter: Ørsted jakter 60 milliarder

Det danske energiselskapet Ørsted vurderer å hente opp mot 5 milliarder euro gjennom en fortrinnsrettsemisjon for å styrke sin finansielle stilling, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Det tilsvarer opp mot 60 milliarder norske kroner.

Emisjonen kan bli lansert i løpet av de kommende ukene. Det er imidlertid ikke sikkert at det blir noen transaksjon, og størrelsen og timingen kan bli påvirket av markedsforholdene, ifølge nyhetsbyråets kilder.

Equinor er blant Ørsteds største aksjonærer, etter å ha kjøpt seg opp til 10,0 prosent i fjor. Den danske stat sitter på 50,1 prosent.

Også tilbake i januar verserte det rykter om storemisjon i Ørsted. Ifølge Citi kunne vindkraftselskapet måtte gjøre en stor emisjon eller selge eiendeler for å dekke et finansieringsgap på 30 milliarder danske kroner.

Stoppet storprosjekt

Konsernsjef Rasmus Errboe har siden han ble ansatt sent i januar kuttet kostnader for å få orden på Ørsteds balanse. Ørsted har også avlyst prosjekter i Storbritannia og USA, skriver Bloomberg.

I mai ble det kjent at Ørsted avviklet det store Hornsea 4-prosjektet i Storbritannia. Økte kostnader, høyere renter og risiko for forsinkelser ble trukket frem som årsaker.

Onsdag kommende uke ventes Ørsted å presentere tall for andre kvartal.

Ørsted-aksjen falt 0,1 prosent til 308,60 kroner i København-handelen fredag, som gir et fall på 4,8 prosent hittil i år. Børsverdien av energiselskapet er nå cirka 130 milliarder danske kroner – rundt 210 milliarder norske kroner.

De USA-noterte Ørsted-aksjene falt 4,2 prosent til 15,39 dollar fredag kveld.