Går for 800 millioner: – Sikker levering av olje og gass er helt avgjørende

Selskapet fra Bergen har kommet inn hos Petrobras. – Jeg tror vi er i ferd med å finne en slags norsk modell for å bli brasilianere, sier sjefen.

Publisert 10. aug.
SATSER TUNGT: Til venstre salgssjef Kristian Karlsen og direktør Andre K. Midttun i forretningsområdet Subsea Distribution. Til høyre Flavio Bretanha og Gustavo Calazans de Cerqueira, henholdsvis Subsea General Manager og Subsea Engineering General Manager i Petrobas. Foto: Morten Sæle
Eivind Aakre
