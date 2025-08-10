SATSER TUNGT: Til venstre salgssjef Kristian Karlsen og direktør Andre K. Midttun i forretningsområdet Subsea Distribution. Til høyre Flavio Bretanha og Gustavo Calazans de Cerqueira, henholdsvis Subsea General Manager og Subsea Engineering General Manager i Petrobas. Foto: Morten Sæle

Lukk