Oljemygg kollapset på børs etter dom: Satser tungt på solenergi

Oslo Børs-noterte Zenith Energy har gjennom et datterselskap inngått avtale om kjøp av fem utviklingsprosjekter innen agrivoltaisk solenergi i Piemonte-regionen i Italia, opplyser selskapet i en børsmelding søndag ettermiddag.

Prosjektene har en kapasitet på rundt 30 MWp og inkluderer kjøp av tomtene de skal bygges på.

Kjøpesummen er 3,1 millioner euro og vil bli betalt når nødvendige tillatelser for «Ready-to-Build»-status er på plass, noe som er ventet innen tolv til seksten måneder.

Selskapet meldte for øvrig om en lignende avtale for bare noen dager siden – 1,3 millioner euro for et agrivoltaisk solenergiprosjekt i Lazio på 10 MWp.

Største til nå

– Vi er glade for å kunngjøre oppkjøpene, som representerer vår største solenergiinvestering til dags dato, sier konsernsjef Andrea Cattaneo i børsmeldingen.

Cattaneo opplyser videre at selskapet på bare seks måneder har bygget en diversifisert portefølje på over 50 MWp, fordelt på driftsklare, byggeklare og utviklingsprosjekter.

– Det er vår intensjon å fortsette å utvide porteføljen på en bærekraftig måte, med mulighet for strategiske partnerskap med større energiselskaper, fortsetter Cattaneo.

Zenith er i avanserte samtaler med spesialiserte långivere i fornybarnæringen for å sikre finansiering av utbyggingen, opplyses det videre.

I slutten av mai hentet Zenith rundt 31 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i Norge og Storbritannia, etter å ha gått syvgangeren på Oslo Børs.

Kollapset etter rettskjennelse

Aksjen kollapset fra 1,990 til 0,560 kroner i midten av juni etter tap i ICC-2-voldgiftssaken om Sidi El Kilani (SLK)-konsesjonen mot Republikken Tunisia.

Selskapet mener at prosessen var preget av alvorlige prosessuelle feil. Derfor skal det ankes ved å søke om opphevelse av kjennelsen til Sveits’ høyesterett. Dersom kjennelsen oppheves, vil selskapet forsøke å starte en ny voldgiftssak.

Zenith har sagt at det fortsatt har tro på saken, og viser til et tidligere gunstig ICC-1-vedtak. Det pågår forsatt en separat ICSID-sak mot Tunisia med et krav på 503 millioner dollar, med sluttinnlegg i september 2025 og høring i andre kvartal 2026.

