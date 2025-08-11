Tar opp dekning: Ser stor oppside i oljeservice

ABG Sundal Collier innleder dekning av offshoreselskapet Sea 1 Offshore mandag.

Det blir en kjøpsanbefaling fra analytikerne Njål Kleiven og Lars Brattli, og et kursmål på 38 kroner, mot dagens kurs på 28,50 kroner, rundt 33,3 prosent oppside.

Meglerhuset fremhever at selskapet, som har en subseaflåte med gjennomsnittlig byggeår 2021 og 90/65/45 prosent kontraktsdekning for 2025–2027, handles til 37 prosent rabatt mot en netto verdijustert egenkapital på 45 kroner pr. aksje.

Flåten, hvor 66 prosent av verdiene er knyttet til subsea, og to nøkkelfartøy er kontrahert inn i 2030-årene, gir høy kvalitet og langsiktig kontantstrømsikkerhet.

Analytikerne ser sterk langsiktig inntjeningskraft, til tross for at nærtidens frie kontantstrøm tynges av nybygg­investeringer. De peker på en normalisert fri kontantstrøm­avkastning på rundt 20 prosent og forventer at opptil 20 prosent av markedsverdien kan bli utdelt til aksjonærene innen utgangen av 2027. Selskapet vurderes som godt posisjonert i et attraktivt subseamarked med høy etterspørsel drevet av IMR- og konstruksjonsbehov, til tross for kortsiktig svakhet i oljemarkedet.