Det danske energiselskapet Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, bekrefter at selskapet vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner, ifølge en melding fra selskapet mandag.

Fredag kveld sa kilder til Bloomberg News at selskapet vurderte å hente inntil fem milliarder euro i en fortrinnsrettsemisjon.

Etter den nylige vesentlige negative utviklingen i det amerikanske havvindmarkedet er det ikke mulig for å Ørsted å fullføre det planlagte nedsalget av Sunrise Wind-prosjektet til vilkår som vil gi den nødvendige styrkingen av Ørsteds kapitalstruktur for å støtte selskapets investeringsprogram og forretningsplan, skriver selskapet i meldingen.

Dermed vil selskapet dekke finansieringsbehovet på 40 milliarder danske kroner i Sunrise Wind-prosjektet selv.

Ørsted vil imidlertid fortsette nedsalgsprosessene for vindparkene Changhua 2 og Hornsea 3. I tillegg vurderer Ørsted et mulig salg av sin europeiske onshore-virksomhet. Ørsted forventer å hente inn mer enn 35 milliarder danske kroner i proveny fra virksomhetssalg i løpet av 2025–2026.

Den danske stat garanterer for sin majoritetsandel på 50,1 prosent. Eventuelle aksjer som ikke tegnes av eksisterende aksjonærer som utøver sin fortrinnsrett, eller av andre kvalifiserte investorer, er fullt ut garantert av Morgan Stanley.