Det danske energiselskapet Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, bekrefter at selskapet vil gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner, ifølge en melding fra selskapet mandag.
Fredag kveld sa kilder til Bloomberg News at selskapet vurderte å hente inntil fem milliarder euro i en fortrinnsrettsemisjon.
Etter den nylige vesentlige negative utviklingen i det amerikanske havvindmarkedet er det ikke mulig for å Ørsted å fullføre det planlagte nedsalget av Sunrise Wind-prosjektet til vilkår som vil gi den nødvendige styrkingen av Ørsteds kapitalstruktur for å støtte selskapets investeringsprogram og forretningsplan, skriver selskapet i meldingen.
Dermed vil selskapet dekke finansieringsbehovet på 40 milliarder danske kroner i Sunrise Wind-prosjektet selv.
Ørsted vil imidlertid fortsette nedsalgsprosessene for vindparkene Changhua 2 og Hornsea 3. I tillegg vurderer Ørsted et mulig salg av sin europeiske onshore-virksomhet. Ørsted forventer å hente inn mer enn 35 milliarder danske kroner i proveny fra virksomhetssalg i løpet av 2025–2026.
Den danske stat garanterer for sin majoritetsandel på 50,1 prosent. Eventuelle aksjer som ikke tegnes av eksisterende aksjonærer som utøver sin fortrinnsrett, eller av andre kvalifiserte investorer, er fullt ut garantert av Morgan Stanley.
Provenyet fra emisjonen vil styrke selskapets kapitalstruktur og gi økonomisk fleksibilitet i årene 2025 til 2027, der Ørsted vil levere en portefølje av havvind på 8,1 gigawatt.
Ørsted har et investeringsprogram på om lag 145 milliarder danske kroner i perioden 2025 til 2027. I 2026 venter selskapet å levere en ebitda, ekskludert nye partnerskap og kanselleringseffekter, på over 28 milliarder danske kroner, stigende til over 32 milliarder danske kroner i 2027.
Videre ventes avkastning på sysselsatt kapital å være på omtrent 11 prosent i gjennomsnitt i perioden 2025 til 2027 og over 13 prosent i 2028 til 2030. Ørsted opprettholder også målet å gjeninnføre utbytte for regnskapsåret 2026.
I en ekstraordinær situasjon
– På lang sikt er de fundamentale forholdene for havvind fortsatt sterke i våre kjernemarkeder i Europa. Ørsted og vår bransje er imidlertid i en ekstraordinær situasjon med den negative markedsutviklingen i USA, i tillegg til siste års utfordringer i både det makroøkonomiske og i forsyningskjeder. For å levere på vår forretningsplan og våre forpliktelser i det nåværende miljøet, har vi konkludert med at en tegningsrettsemsjon er den beste løsningen for Ørsted og våre aksjonærer, kommenterer kosernsjef Rasmsus Errboe.
– Tegningsrettsemisjonen vil styrke vår evne til å realisere det fulle verdipotensialet i vår eksisterende portefølje og fange opp fremtidige verdiskapende muligheter innen havvind. På et kritisk tidspunkt, hvor vi bygger 8,1 GW havvindkapasitet, og gjør gode fremskritt på tvers av hele vår byggeportefølje, vil tegningsrettsemisjonen sikre en kapitalstruktur som støtter en solid investment-grade kredittvurdering og et mer robust Ørsted, fortsetter Errboe.
I en separat melding fremgår det at Ørsted fikk en justert ebitda på 5,3 milliarder danske kroner i andre kvartal, mot 5,3 milliarder samme periode året før. Selskapet venter fortsatt en ebitda, justert for nye partnerskap og kanselleringseffekter, på 25-28 milliarder danske kroner i 2025.
Ørsted
|(Mill. kroner)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|17.135
|15.023
|EBITDA (justert)
|5.339
|5.270
|Nettoresultat
|3.351
|-1.678
– Jeg er fornøyd med vår sterke operasjonelle utvikling i løpet av første halvår, hvor vi så en sterk inntjening på 13,9 milliarder danske kroner, som støtter vår ebitda-guiding for helåret på 25-28 milliarder danske kroner for helåret, kommenterer kosernsjefen.