Pareto før Trump/Putin-møtet: Selg Equinor

Pareto Securities mener møtet mellom president Donald Trump og president Vladimir Putin skaper en betydelig nedside for gassprisene dersom en våpenhvileavtale inngås, og anbefaler å selge Equinor.

Det ville vært en spektakulær diplomatisk fiasko hvis de ikke lykkes med å inngå en avtale, mener meglerhuset.

«De europeiske gassprisene ligger fortsatt på solide 11,4 dollar pr mcf, med rundt 15-30 prosent nedside for både inntjening og fri kontantstrøm dersom prisene faller til 8-10 dollar pr mcf. Gjennomsnittet i fem år før krigen var rundt seks dollar, men Europa vil ikke gå tilbake til samme avhengighet av russisk gass på kort sikt", heter det.

Meglerhuset peker på at sammenlignbare selskaper har mye lavere eksponering mot europeiske gasspriser og forventes allerede å levere høyere fri kontantstrøm enn Equinor i 2026-2027. Lavere gasspriser vil derfor legge ytterligere press på utbyttekapasiteten til Equinor sammenlignet med konkurrentene.

«Hvis en våpenhvileavtale ikke oppnås, tror vi at de fundamentale forholdene i det europeiske gassmarkedet stort sett vil forbli uendret, mens president Trump sannsynligvis vil svare med flere sanksjoner mot russisk olje, noe som vil føre til en oppside for oljeprisen.» Pareto mener derfor at Aker BP er en relativ god long-posisjon sammenlignet med Equinor.

I tillegg annonserte Ørsted mandag morgen en tegningsrettsemisjon på 60 milliarder danske kroner, som sannsynligvis vil legge til ytterligere negativitet rundt Equinors kapitalallokering/kjøp av aksjer i selskapet.

«Vår 12-måneders anbefaling på Equinor er hold med et kursmål på 270 kroner, men vi anser risiko/avkastningsforholdet som lite attraktivt på kort sikt", heter det fra Pareto.

