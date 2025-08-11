Nedgraderer oljeaksje etter rally

SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen nedgraderer DNO fra kjøp til nøytral etter en kursoppgang på 30 prosent siden Sval-oppkjøpet i første kvartal, fremgår det i en analyse mandag.

Kursmålet på 15 kroner er uendret og tilsvarer en 2026 P/E på sju ganger og en fri kontantstrømavkastning på om lag 12 prosent.

Sveen-Nilsen påpeker at sesongmønsteret historisk har gitt svakere kursutvikling i andre halvår, og at dagens kursnivå gir en mer balansert risk/reward.

Analytikeren forventer at DNOs andre kvartal vil overgå konsensus, med estimert ebitda på 132 millioner dollar, 36 prosent over Factset-konsensus, hovedsakelig som følge av Sval-oppkjøpet.

«Consensus looks outdated,» understrekes det.

Ved Sval-oppkjøpet ga DNO ingen oppdatering av helårsguidingen. Analytikeren tror andrekvartalsrapporten 21. august vil gi indikasjoner på produksjon og investeringer i andre halvår, i det minste for Nordsjø-delen.

Om Kurdistan-delen heter det at produksjonen er delvis gjenopptatt etter droneangrep i juli, men SpareBank 1 Markets mener DNO vil være minst påvirket blant regionens aktører ettersom rundt halvparten av produksjonen nå er i Norge.