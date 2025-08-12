Meglertopp enig med Pareto: Skeptiske til Equinor før toppmøtet

Den europeiske gassprisen (TTF) ligger rundt 33 euro pr. MWh, omtrent uendret siden forrige fredag, da det ble kjent at president Trump skal møte president Putin i Alaska førstkommende fredag.

Gitt at gassprisen er uendret, betyr det at markedet er skeptisk til at møtet vil føre til en varig fredsavtale mellom Russland og Ukraina, ettersom det ikke prises inn vesentlige endringer i russisk gass- eller LNG-tilførsel, melder Goldman Sachs’ leder for naturgassanalyse, Samantha Dart.

Flere scenarioer

I et scenario med fredsavtale er det usannsynlig, i hvert fall på kort sikt, med gjenopptakelse av russiske rørgassleveranser til Vest-Europa, særlig gjennom Nord Stream til Tyskland og Yamal-rørledningen via Polen, mener Dart.

Gass fra Russland via Ukraina til Europa vil sannsynligvis kreve at det inngås langsiktige kontrakter mellom russiske selskaper og europeiske kjøpere, noe som også vurderes som lite sannsynlig.

Reversering av USAs sanksjoner mot russisk LNG, som årlig påvirker 15,9 millioner tonn, vurderes som politisk enklere, men fortsatt lite sannsynlig. Hvis sanksjonene oppheves, tror Dart at gassprisen kan falle til lave 20 euro pr. MWh, 33 prosent under dagens spotpris.

Summa summarum: Goldmans analysefolk tror en fredsavtale vil ha minimal effekt på kort sikt, men at nedsiden kan bli stor dersom de tar feil.

Ny last ved flopp-prosjekt

Men aksjemeglerne deres i FICC-avdelingen mener man skal være forsiktig med Equinor, som ofte omtales som den mest gass-eksponerte blant de store oljeselskapene i Europa.

Det russiske, sanksjonerte LNG-prosjektet Arctic LNG 2 har lastet tre sanksjonerte skip i år, men ingen av dem har funnet kjøpere, meldte Bloomberg og Reuters for noen dager siden. Selskaper kan få bøter eller straff for å handle med disse sanksjonerte aktørene.

De siste dagene har et nytt, sanksjonert skip lagt til ved kai der for å hente last. Arctic LNG 2 var ment å bli et av Russlands største LNG-anlegg, med en planlagt årlig produksjon på 19,8 millioner tonn. Utsiktene er imidlertid blitt svekket av sanksjonene, og prosjektet har hatt problemer med å selge LNG, skrev Reuters i går.

«GIR (analyseavdelingen, journ. anm.) mener en potensiell fredsavtale vil ha minimal effekt på kort sikt, men det sanksjonerte LNG-prosjektet Arctic LNG 2 ser ut til å forsøke å laste og eksportere enda en last. Dersom sanksjonene mot russisk LNG oppheves, tror Sam Dart at gassprisen kan falle ned mot lave 20 euro pr. MWh (33 prosent under spot). Vi forblir bearish til Equinor, som også fortsatt må håndtere Ørsted-fiaskoen. Lavere gasspriser vil åpenbart også tynge kraftselskaper som Fortum, Ver m.fl.,» heter det i en morgenrapport fra megler Jasmin Schneider.

Pareto Securities sendte ut det samme budskapet i går, og anbefalte long Aker BP og short Equinor.

«De europeiske gassprisene ligger fortsatt på solide 11,4 dollar pr. mcf, med rundt 15–30 prosent nedside for både inntjening og fri kontantstrøm dersom prisene faller til 8–10 dollar pr. mcf. Gjennomsnittet i fem år før krigen var rundt seks dollar, men Europa vil ikke gå tilbake til samme avhengighet av russisk gass på kort sikt,» het det.