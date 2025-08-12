Investerings- og pensjonsforvaltere i Danmarks største bank, som sikter mot netto nullutslipp innen 2050, har solgt seg ut av 1700 selskaper, med henvisning til manglende forberedelser for klimaskiftet.

Blant selskapene som rammes av Danske Banks nye politikk er Equinor, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Chevron og Repsol, skriver Bloomberg tirsdag.

Samtidig har Danske Bank økt beholdningen i selskaper med troverdige overgangsplaner. Som et resultat er den totale eksponeringen mot fossilindustrien stort sett uendret.

– Vi vil fortsette å investere i selskaper innen fossilsektoren for å gjenspeile den globale økonomien og energiforsyningen, men i tråd med flertallet av våre kunders preferanser har vi besluttet å bli enda mer selektive i våre fossilinvesteringer for de fleste av våre investeringsprodukter, sier sjef for Danske Dank Asset Management, Thomas Otbo, i en uttalelse.

Danske Bank Wealth Management forvalter mer enn 200 milliarder euro for institusjonelle og privatkunder, noe som gjør den til en av de største kapitalforvalterne i Norden.