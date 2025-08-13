Venter kraftig oljeprisfall kommende måneder

Det amerikanske energibyrået EIA tror oljeprisene vil falle markant de neste månedene. Bakgrunnen er økte globale oljelagre etter beslutningen fra Opec+ om å akselerere kartellets produksjonsøkning.

Byrået venter at oljelagrene vil øke med over to millioner fat pr. dag i fjerde kvartal 2025 og første kvartal 2026. Det er en oppjustering på 0,8 millioner fat pr. dag sammenlignet med forrige månedsrapport.

«I lignende perioder der den globale lageroppbyggingen oversteg 1 million fat pr. dag over en vedvarende periode – inkludert 2020, 2015 og 1998 – falt råoljeprisene med 25-50 prosent fra året før", skriver EIA.

Brent-oljen til 50 dollar

Ifølge prognosen ventes Brent-oljen å falle fra 71 dollar pr. fat i juli, til et snitt på 58 dollar pr. fat i fjerde kvartal. Videre ventes oljeprisen å falle ned mot 50 dollar fatet tidlig i 2026.

«De lave oljeprisene i 2026 vil tvinge frem produksjonskutt hos både Opec+ og enkelte ikke-Opec-produsenter, noe som ventes å dempe lageroppbyggingen senere i 2026. For neste år spår vi en gjennomsnittlig Brent-pris på 51 dollar pr. fat, ned fra 58 dollar pr. fat i forrige prognose», skriver EIA.

Rekordhøy produksjon i USA

I USA ventes økt produktivitet å løfte oljeproduksjonen til en historisk topp på nær 13,6 millioner fat pr. dag i desember 2025. Men fallende oljepriser vil trolig føre til raskere nedgang i bore- og ferdigstillingsaktivitet, som allerede har avtatt gjennom store deler av året, poengteres det.

«Vi forventer at amerikansk oljeproduksjon vil falle til 13,1 millioner fat pr. dag innen fjerde kvartal 2026. På årsbasis anslås produksjonen til 13,4 millioner fat pr. dag i 2025 og 13,3 millioner fat pr. dag i 2026", heter det.