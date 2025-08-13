I fjor økte omsetningen med nær 50 prosent til 312 millioner kroner. Samtidig steg resultatet vel 30 prosent til 83 millioner kroner.

Av årsberetningen fremgår det at konsernet opplever fortsatt stor etterspørsel etter sine produkter og tjenester og venter økt aktivitet i 2025.

Mye av veksten skyldes mer aktivitet i selskapets markedssegmenter og en økning i kundeporteføljen utenfor Nordsjøen.

Oppkjøp

– I løpet av året har vi gjennom oppkjøp etablert oss med avdelinger i Singapore, Malaysia og India. Nå etablerer vi oss også i Perth i Australia, sier Norwegian Offshore Rental-sjefen Tore Gautesen til Finansavisen.

Den norske bedriften kjøpte i januar Clockwise Subsea, som er basert i Asia og tilbyr spesialiserte undervannsløsninger til kunder i denne regionen.

Kjøpesummen ble gjort opp ved en kombinasjon av eksisterende egenkapital, oppkjøpsfinansiering og utstedelse av nye aksjer i Norwegian Offshore Rental.

Gautesen gjør det klart at selskapet har ambisjoner om ytterligere global ekspansjon.

Betaler utbytte

Norwegian Offshore Rental ble etablert i 2005 og er en internasjonal leverandør av utleieutstyr og tjenester til offshore-, subsea- og fornybar energiindustri, inkludert havvind. Selskapet har hovedkontor i Aksdal i Tysvær.

Selskapet leverer utleieutstyrsløsninger og -tjenester. Blant kundene er de store aktørene i subseamarkedet.

Hovedaksjonærer er Jan Sigurd og Geir Egil Østebøvik. Etter fjoråret er det avsatt 10 millioner kroner i utbytte.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 187 millioner kroner.