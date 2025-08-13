Planen til Ørsted om å hente 60 milliarder danske kroner i frisk kapital blir sett på som en invitasjon til å shorte aksjen.

Aksjene i det danske vindkraftselskapet faller for tredje dag på rad onsdag, etter å ha mistet nesten en tredjedel av markedsverdien siden fortrinnsrettsemisjonen ble meldt før børsåpning mandag.

– Tenk på det fra et hedgefond-perspektiv: Det er nesten en invitasjon til gå short. Jeg tror aksjen vil falle betydelig lavere, sier Per Lekander i det London-baserte hedgefondet Clean Energy Transition LLP til Bloomberg.

Lekander forventer at Ørsted kan falle ned til 150 danske kroner. Hvis det skjer, vil selskapets markedsverdi nesten tilsvare beløpet det søker å hente inn gjennom emisjonen senere i år.

Onsdag faller Ørsted 2,3 prosent på København-børsen, til 209 danske kroner pr. aksje.

Flere grunner til det dramatisk fallet

For det første er det ikke satt noen fastpris i emisjonen, noe som ifølge forvalteren betyr at det ikke finnes noen klar bunn for hvor lavt aksjen kan falle. Investorer er også bekymret for at selskapet kan møte motvind utover den amerikanske vindparken som Ørsted flagget mandag som hovedårsaken til kapitalinnhentingen.

– Hvorfor skulle du kjøpe aksjer i markedet, spør Lekander. – Du vet at emisjonen kommer, og de må prise den med rabatt, sier han, som ikke ville kommentere sine egne posisjoner.

Han legger dog til at det fortsatt er en risiko for at en stor, strategisk kjøper kommer inn og tar en betydelig del av emisjonen, noe som kan løfte aksjen, som skjedde med det belgiske elnett-selskapet Elia Group tidligere i år da det hentet 2,2 milliarder euro.