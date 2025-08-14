Markant anslagshopp for norske oljeinvesteringer

Det oppjusterte investeringsanslaget for 2026 drives hovedsakelig av høyere kostnadsanslag i produksjonsboring, særlig innen felt i drift, men også innen feltutbygging, skriver Statistisk sentralbyrå torsdag.

Investeringene er nå anslått til å bli om lag 230 milliarder kroner i 2026, 11 prosent høyere enn anslaget i forrige kvartal.

Økningen fra forrige måling kommer innenfor felt i drift, feltutbygging, landvirksomhet og nedstengning og fjerning. Det høyere anslaget innen felt i drift har sammenheng med at det er besluttet nye prosjekter og borekampanjer på flere felt.

Også investeringene for 2025 er oppjustert i det nye anslaget, og er oppgitt til om lag 275 milliarder kroner. Anslaget er 2,1 prosent mer enn anslaget for 2025 gitt i forrige måling.

Det er historisk sett det høyeste anslaget gitt siden denne statistikken ble opprettet, nominelt sett.

Det er hovedsakelig høyere investeringsplaner innenfor tjenester under hovedkategorien felt i drift som hever anslaget sammenliknet med forrige måling. Et høyere anslag innen leting og konseptstudier bidrar også mens lavere oppgitte tall innen feltutbygging demper den totale anslagsøkningen, ifølge SSB.

Årsanslaget for 2025 indikerer moderat vekst i andre halvår.



Investeringene i første halvår i år er 11 prosent høyere enn utførte investeringer i første halvår i 2024. På bakgrunn av dette er man foran skjema i den forstand at det nåværende anslaget for hele 2025 indikerer en vekst på 6,9 prosent.