Se kvartalspresentasjonen her.

Gjennomføringen av flere store subseaprosjekter og stigende aktivitet i vedlikeholdsmarkedet på norsk sokkel har bidratt til et sterkt første halvår for oljeserviceselskapet Moreld.

For årets seks første måneder samlet sett summerer inntektene seg til 5,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 35 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor.

I andre kvartal isolert sett hadde selskapet inntekter på 2,7 milliarder kroner. Det fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 363 millioner kroner, tilsvarende en margin på 13,6 prosent. Før skatt satt selskapet igjen med et overskudd på 262 millioner kroner.

Moreld hadde en ordreinngang på 1,5 milliarder kroner, og ved utgangen av andre kvartal var den samlede ordreboken på 7,2 milliarder kroner. Av dette skal 3,2 milliarder kroner leveres i år.

Moreld går inn i andre halvår med et høyt aktivitetsnivå i ryggen, og venter sterk etterspørsel, spesielt på norsk sokkel.

– Anbudsaktiviteten på tvers av datterselskapene holder seg på rekordnivåer, støttet av sterke offshoremarkeder, sier konsernsjef Geir Austigard i Moreld i kvartalsrapporten.

Aksjen ned

Torsdag formiddag falt aksjen mer enn 5 prosent til i underkant av 20 kroner. Den har imidlertid vært sterk i forkant av kvartalsfremleggelsen, og tross torsdagens nedgang er aksjen opp hele 63 prosent de seneste tre månedene.

I en oppdatering etter at kvartalsrapporten ble lagt frem, skriver Pareto Securities at Morelds undeliggende resultater var sterke. Meglerhuset peker samtidig på en rekordhøy anbudsaktivitet, optimisme rundt nye kontrakter og at selskapet hever ebitda-prognosen. Pareto Securities har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 23 kroner på Moreld-aksjen.

Betaler utbytte

Moreld har som mål å betale utbytter hvert kvartal, og etter andre kvartal foreslår styret et samlet utbytte på 75 millioner kroner, tilsvarende 0,42 kroner pr. aksje.

Det sterke halvåret som ligger bak selskapet gjør at Moreld øker sine ebitda-forventninger for 2025 fra tidligere 0,95–1,2 milliarder kroner til 1,0–1,2 milliarder kroner