Citi før Trump–Putin-møtet: Slik kan oljeprisen reagere

Oljeanalytikere i Citi har tegnet opp- og nedsiden for oljeprisen før toppmøtet i Canada mellom president Trump og president Putin, hvor det skal diskuteres fred i Ukraina.

Både analytikere i Pareto Securities og aksjemeglere i Goldman Sachs har sendt ut varsel om å være negative til Equinor-aksjen før fredagens møte.

«Foreløpig mener vi at møtet mellom Trump og Putin heller i retning av lavere priser,» fastslår Citi-oljeanalytiker Anthony Yuen.

Nedsiden

Dersom toppmøtet mellom USA og Russland resulterer i fremgang mellom landene, eksempelvis en avtale som innebærer gradvis reduserte sanksjoner på russisk energieksport, kan oljeprisen falle med 3–4 dollar, hevder Citi.

Da kan Brent-prisene ende opp på lave 60-tallet.

Et større oljeprisfall enn dette vil kreve reduserte oljekjøp fra Kina, samt nedgang i raffinerienes kjøp av olje til dieselproduksjon.

«Kombinerer vi virkningen av en mulig avtale mellom USA og Russland med en oppbremsing i Kinas råoljebeholdningsbygging, kan Brent-prisen falle til høye 50-tallet dollar pr. fat,» skriver Yuen.

Les også – Møter Putin uten «voksne i rommet» Russland-ekspertene uteblir, men en eiendomsutvikler vil føre ordet når USAs president Donald Trump fredag skal i møte med Vladimir Putin.

Tidligere MI6-sjef før toppmøtet: – Putin mener han vinner Sir Alex Younger mener at man bør følge nøye med på meningsmålingene i Russland og Ukraina. USAs rolle i forhandlingene er uforutsigbar, men Europa gir grunn til optimisme.

Trump advarer Putin: Vil bli svært alvorlige konsekvenser Trump advarer Putin etter samtaler med Europa og Zelenskyj onsdag.

Oppsiden

«Prisene kan stige mot vårt positive scenario på rundt 80 dollar pr. fat, eller til og med over 90 dollar,» heter det i et oppsidescenario knyttet til toppmøtet.

I et scenario hvor India, som har fått dobbelt toll av USA etter russiske oljekjøp, fullstendig slutter å kjøpe russisk olje, skal oljeprisen kraftig opp.

«Et fullstendig bortfall av Indias import av russisk olje (omtrent 1,7 millioner fat pr. dag) kan løfte oljeprisen med 20–25 prosent, tilsvarende 14–16 dollar pr. fat. Fra dagens nivå på rundt 65 dollar for Brent, innebærer det en pris på cirka 80 dollar fatet. Dette forutsetter at Kina ikke reduserer sine kjøp av ikke-restriktert olje, selv om landet samtidig øker importen av russisk olje som India har trukket seg ut av,» skriver Citi.