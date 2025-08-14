MDG vil stenge åtte oljefelt

Første del av MDGs plan er å stenge feltene Statfjord, Draugen, Ula, Brage, Balder, Yme, Norne og Eldfisk innen 2030.

– Vi vil stenge de åtte oljefeltene med høyest utslippsintensitet. Dette er felt med få reserver og høye utslipp i produksjonen, sier MDG-leder Arild Hermstad til Bergens Tidende.

Planen for å fase ut norsk oljeindustri har MDG jobbet med i to år.

– Vår viktigste sak er å fase ut oljeindustrien. Det som helhet vil være et krav fra vår side. Men vi kommer til å stille knallharde krav om at klimamålene skal nås, og da må vi starte med å stenge ned de skitneste oljefeltene nå.

– Ikke aktuelt

Det ser ikke ut til at MDG får gehør hos Arbeiderpartiet. Linda Monsen Merkesdal, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Ap, sier de er klar over at det må skje en omstilling vekk fra fossil næring, men at det med dagens verdensbilde ikke er aktuelt å starte nå.

– Arbeiderpartiet støtter en omstilling som går i takt med etterspørselen etter olje, sier Merkesdal.

– En katastrofe

Leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet mener stenging av oljefeltene vil svekke norsk beredskap og trygghet:

– Det vil ikke bare være en katastrofe for norske arbeidsplasser og inntekter til velferdssamfunnet vårt, men er også en gavepakke til Russland og andre diktaturer som bruker energi som våpen mot Norge og Europa, skriver hun i en epost til NTB.

Frp-lederen advarer i tillegg Støre-regjeringen mot å slippe MDG inn i varmen dersom det blir nytt sosialistisk flertall etter valget.