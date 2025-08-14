Det britiske batteriselskapet Harmony Energy planlegger å hente rundt 300 millioner pund i en emisjon for å ekspandere til nye markeder i Europa, melder Bloomberg.

Det tilsvarer 4,15 milliarder kroner.

Selskapet ser muligheter i mindre modne batterimarkeder, og særlig Tyskland skal være interessant, blant annet på grunn av landets begrensninger i strømnettet.

Ser mot Tyskland og Italia

Ifølge nyhetsbyrået skal Harmony være ute etter å begynne på prosjekter både i Tyskland og i Italia.

Storbritannia, Frankrike og Polen er også viktige markeder for selskapet.

Europas energiskifte er i akselerasjon, med stadig mer kapasitet innen vind- og solkraft, men det er fortsatt en utfordring med lagringen av den nye energien til dager det blåser mindre eller solen ikke skinner, skriver Bloomberg.

Harmony Energy har i dag en pipeline på 14 gigawatt. Det har prosjekter på 2 gigawatt klare for bygging innen utgangen av året. Planen er å hente den nye kapitalen til høsten, ifølge nyhetsbyrået.