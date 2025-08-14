Amerikansk oljeproduksjon har flydd høyt de seneste årene, drevet av høye oljepriser og lavere produksjon i Midtøsten. Nå er dette snudd på hodet, og skiferoljeprodusenter forbereder seg på lavere priser med å legge opp rigger og kutte utgifter, skriver Financial Times.
Flere skiferoljetopper i USA advarer nå mot konsekvensene av en ny priskrig mot Saudi-Arabia og Russland. Det vil også hindre President Trumps ønske om økt amerikansk energiuavhengighet.
– Trump-administrasjonen skjønner ikke at situasjonen har gått fra «Drill, baby, drill» til «Vent, baby, vent». Vi kommer ikke til å aktivere flere rigger frem til prisene stabiliserer seg rundt 75 dollar fatet. Man vil se amerikansk produksjon falle inn mot høsten og inn i 2026, sier Kirk Edwards, sjef for Latigo Petroleum i Texas, til FT.
Ifølge Baker Hughes er 539 oljerigger aktive på amerikansk jord per forrige uke. Det er nesten ti prosent færre enn samme periode sist år. Kun 167 fracking-team er for tiden aktive, ned 76 for året. De 20 største skiferprodusentene, ekskludert Chevron og ExxonMobil, har kuttet sine kapitalbudsjetter med over 1,8 milliarder dollar de siste to kvartalene.
Priser under breakeven
Skiferrevolusjonen har på 20 år snudd verdens energimarkeder på hodet, og USA ble verdens største olje- og gassprodusent. Høye produksjonskostnader gjør imidlertid landet mer utsatt for svingninger i prisene. Det har OPEC forsøkt å utnytte tidligere, som da de økte egen produksjon for å kvele USAs fremgang i 2014 til 2016.
I etterkant av Covid-pandemien har kartellet holdt igjen oljeproduksjon i et forsøk på å øke prisene og kompensere for bortfall av konsum i Kina. Enkelte av produksjonskuttene er nå i ferd med å reverseres, og OPEC har økt produksjonen med 2,2 millioner fat olje i år.
Samtidig har oljeprisen falt med 10 prosent siden januar, og WTI-olje ligger nå i intervallet 62-63 dollar, under anslått breakeven på 65 dollar for de fleste amerikanske produsenter. Til sammenligning kan Saudi-Arabia utvinne olje for rundt 4.5 dollar.
– Den beste måten for OPEC å vinne tilbake markedsandeler er å holde oljeprisene i 60 dollar-rekkevidden over flere år. Dette vil strupe investeringer i USA, Canada, Brazil og oljeleting globalt, og tvinge frem konsolidering, sier Scott Sheffield, sjef for Pioneer Natural Resources som ble slukt av ExxonMobil i fjor.
Venter kraftig prisfall
Det amerikanske energibyrået EIA kom onsdag med spådommen om at oljeprisene vil falle markant de neste månedene. Bakgrunnen er økte globale oljelagre etter beslutningen fra OPEC+ om å akselerere kartellets produksjonsøkning.
Byrået venter at oljelagrene vil øke med over to millioner fat pr. dag i fjerde kvartal 2025 og første kvartal 2026. Det er en oppjustering på 0,8 millioner fat pr. dag sammenlignet med forrige månedsrapport.
Ifølge prognosen ventes Brent-oljen å falle fra 71 dollar pr. fat i juli, til et snitt på 58 dollar pr. fat i fjerde kvartal. Videre ventes oljeprisen å falle ned mot 50 dollar fatet tidlig i 2026.
I USA ventes økt produktivitet å løfte oljeproduksjonen til en historisk topp på nær 13,6 millioner fat pr. dag i desember 2025. Men fallende oljepriser vil trolig føre til raskere nedgang i bore- og ferdigstillingsaktivitet, som allerede har avtatt gjennom store deler av året, poengteres det.
«Vi forventer at amerikansk oljeproduksjon vil falle til 13,1 millioner fat pr. dag innen fjerde kvartal 2026. På årsbasis anslås produksjonen til 13,4 millioner fat pr. dag i 2025 og 13,3 millioner fat pr. dag i 2026", heter det.