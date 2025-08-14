Amerikansk oljeproduksjon har flydd høyt de seneste årene, drevet av høye oljepriser og lavere produksjon i Midtøsten. Nå er dette snudd på hodet, og skiferoljeprodusenter forbereder seg på lavere priser med å legge opp rigger og kutte utgifter, skriver Financial Times.

Flere skiferoljetopper i USA advarer nå mot konsekvensene av en ny priskrig mot Saudi-Arabia og Russland. Det vil også hindre President Trumps ønske om økt amerikansk energiuavhengighet.

– Trump-administrasjonen skjønner ikke at situasjonen har gått fra «Drill, baby, drill» til «Vent, baby, vent». Vi kommer ikke til å aktivere flere rigger frem til prisene stabiliserer seg rundt 75 dollar fatet. Man vil se amerikansk produksjon falle inn mot høsten og inn i 2026, sier Kirk Edwards, sjef for Latigo Petroleum i Texas, til FT.

Ifølge Baker Hughes er 539 oljerigger aktive på amerikansk jord per forrige uke. Det er nesten ti prosent færre enn samme periode sist år. Kun 167 fracking-team er for tiden aktive, ned 76 for året. De 20 største skiferprodusentene, ekskludert Chevron og ExxonMobil, har kuttet sine kapitalbudsjetter med over 1,8 milliarder dollar de siste to kvartalene.

Priser under breakeven

Skiferrevolusjonen har på 20 år snudd verdens energimarkeder på hodet, og USA ble verdens største olje- og gassprodusent. Høye produksjonskostnader gjør imidlertid landet mer utsatt for svingninger i prisene. Det har OPEC forsøkt å utnytte tidligere, som da de økte egen produksjon for å kvele USAs fremgang i 2014 til 2016.

I etterkant av Covid-pandemien har kartellet holdt igjen oljeproduksjon i et forsøk på å øke prisene og kompensere for bortfall av konsum i Kina. Enkelte av produksjonskuttene er nå i ferd med å reverseres, og OPEC har økt produksjonen med 2,2 millioner fat olje i år.