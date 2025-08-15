Sveaas' rederi mer enn halverte resultatet

I andre kvartal falt resultatet til Christen Sveeas' supplyrederi Sea1 kraftig. Driftsinntektene kom på 71,3 millioner dollar, mot 107,6 millioner for et år siden. Det tilsvarer en inntektsnedgang på over 30 prosent. Likevel er det noe over konsensus fra Bloomberg på 66 millioner dollar.

Christen Sveeas eier 51,8 prosent av aksjene i selskapet.

I driftsresultatet var nedgangen enda større, med et fall på over 60 prosent. I år var det på 68,6 millioner, mot 179,2 millioner for et år siden.

Resultatet før skatt og etter skatt var på henholdsvis 65,3 og 64,9 millioner dollar etter andre kvartal. Konsensus fra Bloomberg var et resultat etter skatt på 52 millioner dollar.

Tilsvarende tall for fjoråret viste et resultat før skatt på 161 millioner, og etter skatt på 160,2 millioner. På et år har dermed resultatet for Sveaas' rederi falt nesten 60 prosent.

På de seks månedene etter utgangen av 2024 økte kontantbeholdningen fra 68 til 98 millioner.

LA FREM TALL: Konsernsjef Bernt Omdal i Sea1 Offshore. Foto: Thomas Bjørnflaten