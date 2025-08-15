Toppmøtet i Alaska: Trump kan gå etter russiske oljegiganter

USA vurderer å true med sanksjoner mot de russiske oljeselskapene Rosneft og Lukoil som ett av flere alternativer for å presse Russlands president Vladimir Putin til å godta en våpenhvile med Ukraina, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Tiltaket blir aktuelt dersom fredagens toppmøte i Alaska mellom president Putin og president Donald Trump ikke fører til fremskritt. Formålet med slike sanksjoner vil være å legge press på Kremls energiinntekter, ifølge kildene.

Med bekymringer for prisøkning skal Trump håpe at et slikt tiltak, dersom det innføres, vil være kortvarig.

Andre alternativer som vurderes, skal være strengere restriksjoner mot Moskvas «skyggeflåte» av oljetankere samt økte tollsatser for kjøpere av russisk olje, inkludert Kina.



Nyhetsbyråets kilder poengterer at innføringen av sanksjoner vil være gradvis.

Tidligere har Donald Trump antydet at han foretrekker tollgrep fremfor sanksjoner, da han finner disse mer effektive, skriver Bloomberg.

Statlig kontrollerte Rosneft, som ledes av Putins nære allierte Igor Setsjin, og Lukoil er de to største oljeprodusentene i Russland. Samlet står de for nær halvparten av Russlands totale råoljeeksport. Ifølge Bloomberg-beregninger utgjorde dette rundt 2,2 millioner fat pr. dag i første halvår i år.