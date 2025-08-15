Dette kan være et av temaene når president Donald Trump møter Vladimir Putin fredag, opplyser tre anonyme kilder.

Ideen om å bruke russiske isbrytere har blitt diskutert i Det hvite hus som en potensiell avtale under Alaska-toppmøtet. Russland opererer verdens eneste flåte av atomdrevne isbrytere, som er viktige for helårs skipsfart langs Den nordlige sjørute.

I juni ble det også diskutert om USA skal kjøpe isbrytere av Finland, ifølge Financial Times.

Trumps administrasjon jobber for å transportere gass fra Alaskas nordområder til Asia.

Ifølge Reuters er det to prosjekter som nevnes: Alaska LNG, et foreslått prosjekt til 44 milliarder dollar, og Qilak LNG, som sikter mot 4 millioner tonn LNG årlig.

Hverken Kreml eller Det hvite hus har uttalt seg om påstandene.