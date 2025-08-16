Bloomberg meldte fredag at USA vurderer å innføre sanksjoner mot de to russiske oljeselskapene Rosneft og Lukoil dersom ikke president Vladimir Putin går med på en fredsløsning i Ukraina.

Ifølge nyhetsbyråets kilder vurderer Trump-administrasjonen også å innføre straffetoll på varer fra Kina fordi landet er storkjøper av russisk olje.

I forrige uke innførte USA 25 prosent ekstra toll på varer fra India, blant annet med henvisning til at landet sikrer Kreml sårt tiltrengte inntekter ved å kjøpe russisk olje.

Trump avviser overfor Fox News at det foreligger planer om å gjøre det samme overfor Kina, men sier at det kan komme til å skje om noen uker.

– Som følge av det som skjedde i dag tror jeg ikke lenger at det blir nødvendig, sa han etter fredagens møte med president Vladimir Putin i Alaska.

– Det kan tenkes at vi må vurdere dette om to eller tre uker eller deromkring, men vi tenker ikke på det akkurat nå, sa han.

USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland, men i stor grad gjort unntak for oljeindustrien av frykt for at slike sanksjoner også vil ramme amerikanere i form av økte energipriser.