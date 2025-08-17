Debatten om kjernekraft har i løpet av de siste par årene endret seg kraftig, mye takket være at EUs vitenskapspanel og FN har vist at kjernekraft er den tryggeste og mest bærekraftige energikilden, og at det finnes gode løsninger for avfallet . Kjernekraft har også solid lokal støtte i kommunene hvor utbyggingene planlegges.

I dag handler debatten først og fremst om hvorvidt det finnes mer lønnsomme alternativer. For eksempel har Statkraft levert et innspill til regjeringens kjernekraftutvalg om at vindkraft er billigere enn kjernekraft, tilsynelatende uten å være klar over at den stabile kraftproduksjonen fra et kjernekraftverk skaper helt andre muligheter enn den væravhengige kraftproduksjonen fra et vindkraftverk.

Amerikanske datasentre kjøper strøm fra kjernekraftverk. Hvorfor skulle ikke norske datasentre gjøre det samme, når de ikke kan få strøm på annet vis?

Industriutviklingen har i mange år vært begrenset av mangel på tilstrekkelig stabil kraft. Industrien har sendt forespørsler til Statnett om til sammen 25.000 megawatt nytt forbruk, tilsvarende en dobling av hele kraftforsyningen i Norge.

Vindkraft er i denne sammenheng irrelevant, fordi hvor mye strøm som kan tildeles industrien avhenger av hvor mye strøm som er tilgjengelig når det er kaldt og vindstille. I teorien kan en løsning være å oppgradere vannkraftverk i tillegg til å bygge mye nytt nett og mye ny vindkraft, men det er urealistisk å gjøre dette i den skalaen og det tempoet som trengs. Det er trolig enklere og billigere å bygge kjernekraftverk der hvor kraften trengs.

Les også Staten taper penger på ny skatt: – Virker jo helt idiotisk Solcelleskatten SV sikret flertall for, koster Skatteetaten mer penger å kreve inn enn hva noen få hundre boligeiere betaler i skatt årlig. Helt idotisk, mener Venstre.

Noen analytikere gjør den feilen at de mener at kjernekraftverk må ha lavere kostnader enn spotprisen på strøm. Men spotprisen er irrelevant for industrien som i dag ikke får lov til å koble seg på nettet. For denne industrien står valget mellom kjernekraft eller ingenting.

Men kjernekraftverk kan bli lønnsomme også i spotprismarkedet. Et eksempel på dette er et prosjekt i Ontario, hvor de bygger fire SMR (små modulære reaktorer). Til tross for at dette er det første SMR-prosjektet i Vesten, har de en totalkostnad på 111 øre/kWh, mens en analyse fra Statnett viser at den gjennomsnittlige strømprisen på Østlandet kan komme opp i 195 øre/kWh i løpet av de neste fem årene, på grunn av økt industrielt forbruk.