Analytikere etter toppmøtet: Slik påvirkes oljemarkedet

Fredag møttes presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i Alaska, og selv om begge omtalte møtet som produktivt, ble det ikke vedtatt noen løsninger rundt Ukraina i forbindelse med møtet.

I etterkant av møtet uttalte imidlertid Trump at han ikke vil innføre sanksjoner mot land som kjøper russisk olje. Presidenten har tidligere truet med sanksjoner mot Russland og sekundære sanksjoner mot land som Kina og India, dersom det ikke gjøres en innsats for å avslutte krigen i Ukraina.

«Dette betyr at russisk olje vil fortsette å flyte uforstyrret, og dette burde være negativt for oljeprisene. Det er verdt å notere seg at vi mener påvirkningen av dette vil være minimal, selv om prisene sannsynligvis vil se et lite fall på kort sikt som følge av nyhetene», sier ICIS-analytiker Ajay Parmar, ifølge Reuters.

Mandag møtes Trump og president Volodymyr Zelenskyj i Washington DC. Flere europeiske ledere skal også være invitert til møtet, ifølge kilder til Reuters.

«Markedet vil følge med for kommentarer fra europeiske ledere, men inntil videre er risikoen for forstyrrelser i leveransene av russisk olje begrenset», sier UBS-analytiker Giovanni Staunovo.

Nordsjøoljen stengte fredag kveld til 65,85 dollar pr. fat, ned rundt 1 dollar før samtalene i Alaska.

Ettersom tradere venter på at det skal landes en avtale, mener analytiker Phil Flynn i Price Fututes Group at oljen vil handles i et tett intervall fremover.

«Det vi vet er at trusselen om sanksjoner mot Russland samt trusselen om sekundære sanksjoner mot andre land ligger på vent inntil videre, noe som bør være bearish», sier han.