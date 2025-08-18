De europeiske naturgassprisene falt mandag til årets laveste nivå i forkant av møtet mellom USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, melder Bloomberg.

Referansekontraktene fortsatte nedgangen etter forrige ukes kraftige prisfall, drevet av forventningene til Trumps møte med Putin. En avtale om å avslutte krigen – selv med store innrømmelser fra Ukrainas side – kan på sikt lette den globale forsyningssituasjonen dersom mer russisk energi slippes tilbake på markedet.

TIL WASHINGTON: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reiser mandag til USA for å møte Donald Trump. Foto: Bloomberg

Zelenskyj til Washington

Trump skal mandag møte Zelenskyj sammen med flere europeiske ledere, blant annet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og NATOs generalsekretær Mark Rutte.

Ifølge Bloomberg er målet å legge frem vilkårene for en mulig fredsavtale Trump tidligere diskuterte med Putin, med særlig fokus på Russlands krav om territorielle innrømmelser. Etter møtet i Alaska sa Trump at han vil presse Zelenskyj til en rask avtale og åpne for amerikanske sikkerhetsgarantier for Ukraina.

Selv om Europa etter Russlands kutt i gassleveranser for over tre år siden har diversifisert forsyningen – og nå får det meste av gassen fra land som USA og Qatar – satser meglere på at en mulig oppmykning av sanksjonene kan føre russisk energi tilbake på verdensmarkedet og redusere konkurransen om gasslastene.

Driftsstans i Hammerfest

– Den amerikanske kunngjøringen om sikkerhetsgarantier for Ukraina, og rapportene om at Russland kan akseptere dette, er diplomatisk betydningsfulle. Men situasjonen er fortsatt svært usikker, og foreløpig er det ingenting som tyder på at Alaska-toppmøtet vil endre Europas gassituasjon vesentlig, sier Tatiana Mitrova ved Columbia University.

De nederlandske frontkontraktene, som fungerer som Europas gassreferanse, falt mandag morgen 1,9 prosent til 30,43 euro per megawattime i Amsterdam.

Imidlertid ble det i helgen rapportert om en uforutsett driftsstans ved LNG-anlegget i Hammerfest, og en langvarig stans kan presse prisene opp igjen.