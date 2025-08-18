EU kjøper stadig mer LNG fra Russland

Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat ble det i årets første seks måneder kjøpt LNG for 53 milliarder kroner fra Russland.

Dette var en økning på nærmere 30 prosent fra samme periode i fjor, da det ble importert russisk LNG for rundt 41 milliarder kroner i EU.

EU har innført sanksjoner mot russisk olje og kull, men har unntatt LNG fordi flere av medlemslandene er avhengige av russisk import.

USA er EUs største leverandør og solgte LNG til en verdi av 163 milliarder kroner i første halvår.

45 prosent av EUs LNG-import kom i fjor fra USA, ifølge EU-kommisjonen.