Prognosebom bidro til strømprisrekorden

I vinter hadde jeg to innlegg om strømprisrekorden i NO2 den 12. desember, der jeg påviste at denne sammenfalt med betydelig tilbakehold av produksjonskapasitet . Lyses kommunikasjonssjef kommenterte det første innlegget og fremholdt oppreguleringskapasitet bestilt av Statnett (som beredskap dersom strømforbruket blir høyere enn estimert) som forklaring. Jeg viste deretter at selv hensyntatt slik oppreguleringskapasitet, var det betydelig tilbakeholdt kapasitet som i stor grad sammenfalt med pristoppen.

En god korrespondanse jeg har hatt med NVE i ettertid har avklart at den avsatte oppreguleringskapasiteten ikke ble benyttet, og at produksjonen i tillegg ble regulert ned fra estimert nivå. Dette er forklaringen på det vesentlige, tilbakeholdte volumet den 12. desember selv etter hensyntagen til oppreguleringskapasitet, se figuren:

Tilbakeholdt vannkraftkapasitet (fordelt på ubenyttet oppreguleringskapasitet og benyttet nedregulering) i NO2 den 11. til 13. desember 2024 samt tilhørende strømpris. Total produksjonskapasitet i NO2 er omtrent 10.000 MW. Kilder: Anders T. Frøvig/NVE

Det er helt sikkert en krevende øvelse å estimere dette strømforbruket, men det er samtidig interessant å se hvor mye man bommet i forbindelse med rekordprisen. Kapasitet bundet som vist i figuren representerer nemlig et nødvendig, men uønsket slingringsmonn som alternativt kunne dempet strømprisen hvis noe av det kunne vært tilbudt i markedet.

Slingringsmonnet har altså en kostnad for forbrukerne fordi det gir høyere pristopper ved høy etterspørsel enn hva man hadde fått hvis man kunne klart seg med mindre slingringsmonn. Figuren indikerer også at ved høy etterspørsel (som det var disse tre desemberdagene), er produksjonskapasitet bundet til opp- og nedregulering prisdrivende.

Slingringsmonn i NO2 er av særlig interesse fordi det muligens også kan være relatert til de omdiskuterte utenlandskablene. Reservekapasiteten i NO2 var eksempelvis nærmere fire ganger større enn i NO1 i desember 2024. Hvor mye av dette som faktisk kan relateres til utenlandskablene er et passende og interessant spørsmål til Statnett (som har vist beskjeden vilje til å belyse sakskomplekset når jeg har kontaktet dem).

Utenlandskablene ut fra NO2 har en kapasitet tilsvarende rundt halvparten av områdets produksjonskapasitet, så det har formodningen mot seg at kablenes tilleggseffekt på reservebehovet er null. I så fall representerer dette en hittil lite påaktet tilleggskostnad fra utenlandskablene for strømforbrukere i NO2. Statnett må (muligens) holde tilbake ekstra mye kapasitet på grunn av usikker etterspørsel fra utenlandskablene, en kapasitet som ellers kunne vært tilført markedet ved høy etterspørsel og dermed dempet pristopper.

Mer åpenhet fra Statnett om hvordan utenlandskablene faktisk er regulert og hvilke utslag det har for krav til opp- og nedreguleringskapasitet ville muliggjort en langt mer presis diskusjon rundt denne potensielle tilleggsdriveren for kraftpriser i NO2.

Anders T. Frøvig

Selvstendig analytiker