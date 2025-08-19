Kraftig opptur for Odfjell Drilling: Langt bedre enn ventet

Odfjell Drilling hadde i andre kvartal driftsinntekter på 218,9 millioner dollar, opp fra 191,3 millioner i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus ventet 193,8 millioner.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 107,9 millioner, opp fra 84,7 millioner. Her var det ventet 91,4 millioner.

Resultat før skatt var på 46,0 millioner, opp kraftig fra 19,7 millioner.

Bunnlinjen viser 41,7 millioner, opp fra 16,4 millioner. Det tilsvarer en EPS på 17 cent pr. aksje, mot ventet 10 cent.

ODFJELL DRILLING (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 218,9 191,3 EBITDA 107,9 84,7 Resultat før skatt 46,0 19,7 Resultat etter skatt 41,7 16,4



Utbyttet ble økt fra 16 til 18 cent pr. aksje, og det totale utbyttet for kvartalet utgjorde dermed 43,2 millioner dollar.

Ordreboken står på 1,7 milliarder dollar i faste kontrakter.

Flåten flyttes gradvis til høyere rater, noe som legger til rette for fortsatt vekst i aksjonærutbetalingene, skriver selskapet. Flåteutnyttelsen endte på 92 prosent totalt, men det pekes på variasjoner mellom riggene – eksempelvis «Deepsea Aberdeen» med 72,5 prosent grunnet SPS (Special Periodic Surveys), mens «Deepsea Stavanger» lå på 99,2 prosent.

Rekordkvartal

– Med en oppgradert flåte og betydelig kontraktsdekning kan aksjonærene forvente reduserte investeringsforpliktelser, økende inntekter og videre utbytter. Dette har allerede startet, med andre kvartal 2025 som satte nye rekorder for inntekter, EBITDA, nettoresultat og utbytter, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal.

Markedsutsiktene omtales som uendret. «Fortsatt solid etterspørsel» i Norge.