Scatec knuser forventningene

Scatec fikk en ebitda på 1.130 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 951 millioner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag. Det var bedre enn de 1.006 millionene analytikerne hadde ventet på forhånd.

Scatec (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 2.302 1.528 EBITDA 1.130 951 Driftsresultat 780 579



– Vi fortsetter å levere sterke økonomiske resultater på tvers av alle segmenter, samtidig som vi legger til kvalitetsprosjekter i ordrebeholdningen vår og styrker kapitalstrukturen vår ytterligere. Resultatene for dette kvartalet bekrefter robustheten til forretningsplattformen vår og vår evne til å skalere lønnsomt. Scatec fortsetter å gjennomføre sin egenfinansierte vekststrategi, og vi er fornøyde med utviklingen i løpet av første halvdel av 2025, kommenterer administrerende direktør Terje Pilskog.

Gjentar finansielle utsikter, nedjusterer produksjonsutsikter

Samtidig gjentar Scatec de finansielle utsiktene for 2025. For helåret ventes fortsatt en ebitda på 4,15 til 4,45 milliarder kroner. Estimatet gjenspeiler en bedre utvikling i andre kvartal, motvirket av negative valutaeffekter, ifølge rapporten.

Produksjonsutsiktene for 2025 ventes nå å bli på 4.000-4.300 GWh, ned fra 4.100-4.500 TWh fra førstekvartalsrapporten.

Nedgangen fra tidligere guiding er drevet av produksjonsbegrensninger i Brasil og Ukraina. Effektene av reduksjonene er i stor grad refunderbare, og har derfor en begrenset effekt på ebitda-estimatet for helåret. Kraftproduksjonen i tredje kvartal er anslått til 1.100-1.200 Gwh på proporsjonal basis, ifølge rapporten.

Den gjenværende verdien av prosjekter under bygging var omtrent 6,0 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Tilgjengelige kontanter og ubenyttede kredittfasiliteter var 4,4 milliarder kroner ved kvartalets slutt. Den estimerte gjennomsnittlige bruttomarginen i prosjekter under bygging er 10 til 12 prosent. I andre kvartal var D&C-marginen på 11,4 prosent.

– Med utgangspunktet i denne fremdriften fortsetter vår prosjektportefølje å være robust, med en ordrebok på 3,2 GW som strekker seg over Sør-Afrika, Tunisia, Egypt og Romania. For tiden er mer enn 1,7 GW med prosjekter under bygging på tvers av viktige markeder, Egypt, Filippinene, Brasil, Botswana, Sør-Afrika og Tunisia, noe som demonstrerer vår forpliktelse til å levere bærekraftige energiløsninger i regioner med høy vekst, sier Pilskog.