Torbjørn Kjus: –Ville gitt katastrofe i en skala verden aldri har sett

For første gang siden 2006 nådde alle de viktigste energikildene – både fornybare og fossile – rekordhøyt forbruk i fjor, noe som gjenspeiler den økende globale etterspørselen etter energi.

Markedsandelen for fossile brensler er nå 86,6 prosent, mens solkraft står for 1,3 prosent og vindkraft 1,5 prosent, skriver sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker BP i et innlegg på LinkedIn.



«Ikke bli lurt av powerpoint-presentasjoner som fokuserer på installert kapasitet, dette må for guds skyld ikke forveksles med produsert kraft», skriver Kjus.

Utnyttelsen av installert solkraft globalt er på 16 prosent, mens den for vindkraft er på 29 prosent. Det vil si at solenergi genereres i 1.400 timer av de 8.760 timene et år består av.

Elektrisitet dekker 19 prosent av verdens energiforbruk, selv etter at elektrisitetsforbruket globalt økte med 4,3 prosent i fjor. Hvis man trekker ut fossile brensler og kjernekraft og kaller residualen fornybar elektrisitet, så dekker fornybar nå 32,4 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon, opp fra 30,9 prosent i fjor, men ikke mer enn 6,2 prosent av verdens energiproduksjon, fortsetter han.

Illustrerer potensialet for vekst i energietterspørselen

Forbruk av energi pr. innbygger i OECD-land var i 2024 på 155 gigajoule, mens ikke-OECD-land lå på 55 gigajoule. Norge bruker 200 gigajoule pr. innbygger mens India bruker 27 gigajoule pr innbygger.