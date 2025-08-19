Oljetrader om mulig «black swan»: – Vi er forsiktige her

Naturgasspriser i Europa (TTF) ligger rundt det laveste nivået siden midten av mai 2024, etter fremgang i fredssamtaler mellom Russland og Ukraina.

Tirsdag ettermiddag handles TTF-futuren ned rundt 0,4 prosent til rett over 31 euro pr. MWh. Også oljeprisen svekkes, med Brent-olje ned 1,1 prosent til 65,86 dollar fatet.

Venter kursfall i olje- og gasselskaper

Goldman Sachs-energitrader Peter Hackworth skriver tirsdag at han forventer kursfall for flere oljeselskaper, og «we're pretty cautious here».

Hackworth ser for seg at økende oljelagre kan presse oljeprisene ned til 60 dollar fatet på kort sikt.

Prognosene for gassmarkedet er også svake. Det pekes på at etterspørselen fra kinesiske LNG-kjøpere fortsatt er lav, samtidig som europeiske lagre bygges raskt opp. Med mer LNG på vei inn i markedet i fjerde kvartal vurderes oppsiden som begrenset.

Når det gjelder enkeltselskaper, mener Hackworth at BP og ENI er mest utsatt for kursfall. For BP handler det om en kombinasjon av høy gjeld og at aksjen kan falle tilbake til gjennomsnittsnivåer («mean reversion»), mens ENI ifølge Hackworth har større eksponering mot spotmarkedet for gass enn mange investorer tar høyde for.

Black swan-scenario

«En potensiell "black swan" vil være retur av Arctic LNG dersom det inngås en fredsavtale, noe analysene våres anslår kan presse TTF-prisen ned med 30 prosent,» skriver Hackworth.



Citi-analytikere påpeker at gassmarkedet i dag inneholder en risikopremie på 3–5 euro pr. MWh, tilsvarende 10–15 prosent nedside fra dagens nivå, som kan fordampe dersom en fredsavtale mellom Russland og Ukraina signeres.

Dersom en avtale kommer på plass, anslår Citi i første omgang at rundt 30 millioner kubikkmeter pr. dag med russisk gass kan returnere til Europa via Ukraina. Tilførsel av ytterligere volumer gjennom Arctic LNG 2 og Nord Stream 2 vurderes som teknisk og regulatorisk mer krevende, og derfor langt vanskeligere på kort sikt.