HØR DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen kl. 14:00

DOF Group melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 193 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 123 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene kom inn på 474 millioner dollar, mot 332 millioner dollar i andre kvartal 2024.

Konsensus pekte ifølge Bloomberg mot 186 millioner dollar i EBITDA av inntekter på 469 millioner dollar.

Resultatet før skatt gikk fra 13 til 155 millioner dollar.

Snevrer inn guiding

Fremgangen henger ifølge rapporten sammen med en økt aktivitet, sterkere rater og inkluderingen av DOF Danmark. Avskrivningene er høyere enn i samme periode i fjor, hovedsaklig grunnet høyere bokførte verdier etter reversering av nedskrivninger og innlemmelsen av DOF Danmark-flåten.

Selskapet varsler stadig sterke utsikter for resten av året, og snevrer inn guidet EBITDA-intervall til 740-770 millioner dollar fra 730-790 millioner dollar i førstekvartalsrapporten.

Les også På tide å høste på havbunnen Solide ordrebøker og høy forventet direkteavkastning bidrar til at Arctic-analytiker Lukas Daul anbefaler kjøp av tre norske oljeserviceaksjer.

Danmark-bidrag

DOF Group startet utbetaling av kvartalsvise utbytter i juni med 0,30 dollar pr. aksje, og konsernsjef Mons Aase varsler at neste utbetaling kommer i september.

– Basert på konsernets solide inntjening, utsikter og finansielle posisjon er vi forpliktet til å fortsette å levere attraktiv kontantavkastning til våre aksjonærer, sier han i en kommentar.

Aase fremhever særlig at inntjeningspotensialet i Danmark-flåten begynte å materialisere seg i kvartalet.

– Etter en periode med transitter og mobiliseringer i kjølvannet av oppkjøpet i november 2024, viste DOF Danmark-flåten økt utnyttelse på 82 prosent og et EBITDA-resultat på 45 millioner dollar i andre kvartal. I tillegg er jeg svært fornøyd med å se den opprinnelige DOF-flåten levere sterkt, med 169 millioner dollar i EBITDA, opp fra 122 millioner dollar i andre kvartal i fjor, fortsetter han.

Les også Morten Astrup: Anbefaler fire aksjer Investor og forvalter Morten Astrup tror den nordiske skogbruksgiganten kan gi 50 prosent avkastning de neste tolv månedene.

Kontraktsdryss

Ordrereserven var på 3,7 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, opp fra 2,6 milliarder dollar på samme tid i fjor. Driveren er nye langtidskontrakter i Brasil.

– Flere kontrakter har blitt kunngjort i starten av tredje kvartal, og samlet ordrebok, inkludert tilleggene etter balansedatoen for andre kvartal, overstiger nå 4 milliarder dollar. Ordreboken gir god visibilitet i inntjeningen i årene som kommer, med flere fartøy som har sikret seg arbeid gjennom dette tiåret på attraktive betingelser, sier Aase videre.

Eksempelvis meldte DOF Group tidligere denne måneden at ankerhåndteringsfartøyene (AHTS) Skandi Lifter og Skandi Fluminense begge har landet 4-årskontrakter med Petrobras, med forventet oppstart tidlig i 2026. Samlet kontraktssum er over 220 millioner dollar.