– Oljeleveransene til Ungarn via Druzhba-rørledningen er gjenopprettet etter det ukrainske angrepet for to dager siden, skriver Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto i et innlegg på X.

– Jeg takket den russiske viseenergiministeren Pavel Sorokin for de raske reparasjonene. Vi forventer at Ukraina ikke angriper denne viktige rørledningen igjen. Dette er ikke vår krig. Ungarn må holdes utenfor, skriver Szijjarto.

Det ukrainske militæret opplyste mandag at de hadde angrepet pumpestasjonen Nikolskoye i Tambov-regionen i Russland i løpet av natten, og la til at oljepumpingen ved stasjonen var fullstendig stanset.

Anlegget ligger omtrent 320 kilometer fra den ukrainske grensen. Rørledningen forsyner Ungarn og Slovakia med russisk olje.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova anklaget senere mandag Kyiv for å ikke skåne noe i konflikten.