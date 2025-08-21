Øker utbytte – 200 prosent vekst i driftsresultat

Oljeselskapet DNO la torsdag frem sine resultater for andre kvartal 2025.

Driftsinntektene steg med 37 prosent til 258 millioner dollar fra i fjor, mens driftsresultatet steg hele 206 prosent til 86 millioner dollar. Resultatene inkluderer bare én måneds bidrag fra det nylige oppkjøpet av Sval Energi for 1,6 milliarder dollar, opplyses det.

Styret har besluttet et utbytte på 0,375 kroner pr. aksje, en økning på 20 prosent fra tidligere kvartaler.

Produksjonen økte totalt med 10 prosent til 92.600 fat oljeekvivalenter pr. dag, fordelt på 56.100 fra Kurdistan, 33.300 fra Nordsjøen og 3.200 fra Vest-Afrika.

Med Sval-oppkjøpet forventer selskapet en produksjon i Nordsjøen på 80.000–85.000 fat daglig i andre halvår.

Vil redusere gjeld

– Med sterk produksjon og kontantstrøm over hele porteføljen vil vi fortsette å levere økt kontantverdi til våre aksjonærer med høyere utbytter, samtidig som vi strømlinjeformer og kutter kostnader, sier konsernsjef Bijan Mossavar-Rahmani.

– Vi er også fokusert som en laser på å redusere nivå og kostnad på gjeld, la han til, fortsetter Mossavar-Rahmani.

I juli ble DNOs installasjoner i Kurdistan rammet av droneangrep. Skadene rammet prosessutstyr ved Peshkabir-feltet og en oljetank ved Tawke. Selskapet planlegger å starte opp boring igjen og sikter på et produksjonsnivå på 100.000 fat daglig, som var nivået før stengningen av Irak–Tyrkia-rørledningen.