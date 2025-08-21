Panoro Energy meder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 35,4 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 39,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene gikk fra 73,9 til 66,7 millioner dollar i kvartalet.

For første halvår kom EBITDA inn på 50,7 millioner dollar av inntekter 86 millioner dollar, mot 77,7 millioner dollar av inntekter på 142,8 millioner dollar i samme periode i fjor.

Les også Bekrefter betydelig funn BW Energy bekrefter det fjerde betydelige oljefunnet på Dussafu-lisensen utenfor Gabon, og venter minst fire produksjonsbrønner.

– Flaggskip leverer

Selskapet forklarer nedgangen i første halvår med et lavere antall «liftings» (2 vs. 6) og lavere realiserte priser (66 vs. 80 dollar pr. fat).

– Vårt flaggskip, Dussafu-blokken i Gabon, fortsetter å levere sterke resultater, og vi har sett forbedringer i Tunisia som delvis oppveier for den uforutsette nedetiden i Ekvatorial-Guinea. Vi forventer at inntektene vil øke betydelig i andre halvår ettersom vi selger majoriteten av oljen vår i 2025, sier toppsjef John Hamiliton i en kommentar.

Panoro erklærer samtidig 80 millioner kroner i utbytte for andre kvartal (0,70 kroner pr. aksje), og fortsetter å kjøpe egne aksjer som en del av det nye tilbakekjøpsprogrammet. 2025-utbyttene er nå oppe i 240 millioner kroner.

Les også Rekordproduksjon for BW Energy BW Energy økte produksjonen i første kvartal, drevet av rekordtall fra Dussafu-feltet i Gabon.

Solgte mindre olje

Produksjonen i andre kvartal snittet 11.064 fat pr. dag, opp fra 8.729 fat pr. dag i samme periode i fjor. I første halvår kom produksjonen inn på 11.526 fat pr. dag, mot 9.168 fat pr. dag i første halvår 2024.

Panoro Energy eier 17,5 prosent av Dussafu-lisensen utenfor Gabon, der BW Energy er operatør (og eier 73,5 prosent). Lisensen bidro med nesten 6.600 av de drøyt 11.500 fatene pr. dag Panoro produserte i første halvår. Resten fordeler seg med nesten 3.400 fat på Ekvatorial-Guinea og over 1.500 fat pr. dag i Tunisia.

Samlet solgte Panoro Energy over 1,1 millioner fat olje i første halvår, mot nesten 1,7 millioner fat i løpet av første halvår i fjor.