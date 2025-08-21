«Stabilt andre kvartal med solid ordrebeholdning og avkastning til aksjonærene», skriver Odfjell Technology i sin kvartalsrapport torsdag.

Selskapet erklærer et kvartalsvis utbytte på 60 millioner kroner, tilsvarende 1,52 kroner pr. aksje. Det gir en årlig utbytteavkastning på rundt 11 prosent og er tiende måned på rad med utbytte til aksjonærene.

Odfjell Technology (Mill. kroner) 2.kv/25 2.kv/24 Omsetning 1.373 1.359 Ebitda 193 221 Driftsresultat 127 139 Nettoresultat 73 88



Fortsatt høye driftsinvesteringer i tredje kvartal

Kontantstrømmen i kvartalet ble påvirket av driftsinvesteringer (capex) og sesongmessig oppbygging av arbeidskapital.

Driftsinvesteringne vil holde seg høye i tredje kvartal, før de faller kraftig i fjerde kvartal, skriver selskapet.

– Vår ordrebeholdning på 12,9 milliarder kroner og sterke kontraktsportefølje fortsetter å gi stabilitet og visibilitet. Underliggende ebitda har blitt bedre i to kvartaler på rad, og vi forventer at denne trenden vil fortsette inn i andre halvdel av 2025, kommenterer administrerende direktør Simen Lieungh.

Markedsveksten flatet ut

Oljeservicemarkedet har sett en positiv utvikling de siste årene. Imidlertid har nylige svingninger i oljepriser og ubalanser i tilbudet ført til en utflating i markedsveksten.

«Fokuset på alternative energikilder og den fremtidige energimiksen er fortsatt sterkt. Selv om overgangen til grønnere energikilder forventes å forme energimarkedet i de kommende tiårene, er det fortsatt et tydelig behov for olje- og gassleting og -produksjon», skriver Odfjell Technology.