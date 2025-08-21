Oljeanalytiker etter kjempefunn: – Markedet tar feil om aksjen

Målet om én milliard fat på Yggdrasil kryper nærmere for Aker BP etter et av de største funnene på norsk sokkel på ti år. Aksjen stiger markant.

Category iconEnergi
AKRBP
·
Publisert 07:03 | Oppdatert 12:03
Article lead
+ mer
lead
SPÅR MER SUKSESS: Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme
SPÅR MER SUKSESS: Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme
Odd Steinar Parr
Journalist
Tips meg
Del

Aker BP har fullført borekampanjen Omega Alfa (boring av én brønn gjennom fem prospekter) i den norske delen av Nordsjøen, og gjort et betydelig oljefunn som tilfører vesentlige nye ressurser til Yggdrasil-området, går det frem av en børsmelding torsdag. 

Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).

– Omega Alfa er blant de største kommersielle funnene i Norge på et tiår. Med utgangspunkt i fremgangen fra oljefunnet på Øst-Frigg i 2023, markerer dette et viktig skritt mot vår ambisjon om å produsere mer enn én milliard fat fra Yggdrasil-området, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en kommentar.

– 3-4 kroner pr. aksje

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier skrev først at han estimerer verdien av funnet til 8-10 kroner pr. aksje (3-4 prosent), men sendte kort tid etter ut en rettelse til 3-4 kroner pr. aksje (1-2 prosent).

«Verdien er høy siden funnet er lokalisert i Yggdrasil-området, det vil si en rask «tie-in» til lave kostnader», skrev han i oppdateringen som ble sendt ut før børsåpning.

Olaisen minner om at Aker BP har funnet rundt 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter siden 2007. 

«Markedet ser ikke ut til å tillegge noe betydelig verdi på fremtidig letesuksess, noe vi mener er feil. Letesuksessen vil trolig fortsette for Aker BP i årene som kommer», het det videre.

ABG-analytikeren trekker frem Aker BPs kommentarer på presentasjonen av andrekvartalstallene 15. juli om at selskapet hadde boret gjennom de tre første strukturene og funnet 20-40 millioner fat oljeekvivalenter.

Aker BP-kursen stiger på Oslo Børs torsdag formiddag. I 10.40-tiden står aksjen i 253,70 kroner etter en oppgang på 3,1 prosent. 

Dermed er det drøye 8 prosent opp til kursmålet på 275 kroner for analysesjefen som har en hold-anbefaling på aksjen.

700 millioner fat  – hittil

Borekampanjen hadde fem mål – Omega, Alfa, Alfa Sør, Sigma NE og Pi – gjennom en multilateral brønn vest for Yggdrasil. I juli meldte Aker BP om et foreløpig funn på 20-40 mmboe fra to av disse målene.

FANT MER OLJE: Aker BP, ledet av Karl Johnny Hersvik. Foto: Iván Kverme

Yggdrasil er for tiden den største feltutviklingen på norsk kontinentalsokkel. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av norske myndigheter i 2023. Prosjektet følger ifølge selskapet planen, med forventet oppstart av produksjon i 2027. 

Den påviste ressursbasen er på rundt 700 mmboe, og ambisjonen er altså å øke dette til mer enn én milliard fat gjennom videre leting.

Omega Alfa-kampanjen ble gjennomført på produksjonslisensene 873, 873 B og 1249, alle operert av Aker BP. 

I de to førstnevnte består partnerskapet av Aker BP (47,7 prosent), Equinor (40 prosent) og Orlen Upstream Norway (12,3 prosent). I den sistnevnte er partnerne Aker BP (38,16 prosent), Equinor (32 prosent), Petoro (20 prosent) og Orlen Upstream Norway (9,84 prosent).