Aker BP har fullført borekampanjen Omega Alfa (boring av én brønn gjennom fem prospekter) i den norske delen av Nordsjøen, og gjort et betydelig oljefunn som tilfører vesentlige nye ressurser til Yggdrasil-området, går det frem av en børsmelding torsdag.

Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).

– Omega Alfa er blant de største kommersielle funnene i Norge på et tiår. Med utgangspunkt i fremgangen fra oljefunnet på Øst-Frigg i 2023, markerer dette et viktig skritt mot vår ambisjon om å produsere mer enn én milliard fat fra Yggdrasil-området, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en kommentar.

– 3-4 kroner pr. aksje

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier skrev først at han estimerer verdien av funnet til 8-10 kroner pr. aksje (3-4 prosent), men sendte kort tid etter ut en rettelse til 3-4 kroner pr. aksje (1-2 prosent).

«Verdien er høy siden funnet er lokalisert i Yggdrasil-området, det vil si en rask «tie-in» til lave kostnader», skrev han i oppdateringen som ble sendt ut før børsåpning.

Olaisen minner om at Aker BP har funnet rundt 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter siden 2007.

«Markedet ser ikke ut til å tillegge noe betydelig verdi på fremtidig letesuksess, noe vi mener er feil. Letesuksessen vil trolig fortsette for Aker BP i årene som kommer», het det videre.

ABG-analytikeren trekker frem Aker BPs kommentarer på presentasjonen av andrekvartalstallene 15. juli om at selskapet hadde boret gjennom de tre første strukturene og funnet 20-40 millioner fat oljeekvivalenter.

Aker BP-kursen stiger på Oslo Børs torsdag formiddag. I 10.40-tiden står aksjen i 253,70 kroner etter en oppgang på 3,1 prosent.

Dermed er det drøye 8 prosent opp til kursmålet på 275 kroner for analysesjefen som har en hold-anbefaling på aksjen.

700 millioner fat – hittil

Borekampanjen hadde fem mål – Omega, Alfa, Alfa Sør, Sigma NE og Pi – gjennom en multilateral brønn vest for Yggdrasil. I juli meldte Aker BP om et foreløpig funn på 20-40 mmboe fra to av disse målene.

FANT MER OLJE: Aker BP, ledet av Karl Johnny Hersvik. Foto: Iván Kverme

Yggdrasil er for tiden den største feltutviklingen på norsk kontinentalsokkel. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av norske myndigheter i 2023. Prosjektet følger ifølge selskapet planen, med forventet oppstart av produksjon i 2027.

Den påviste ressursbasen er på rundt 700 mmboe, og ambisjonen er altså å øke dette til mer enn én milliard fat gjennom videre leting.

Omega Alfa-kampanjen ble gjennomført på produksjonslisensene 873, 873 B og 1249, alle operert av Aker BP.

I de to førstnevnte består partnerskapet av Aker BP (47,7 prosent), Equinor (40 prosent) og Orlen Upstream Norway (12,3 prosent). I den sistnevnte er partnerne Aker BP (38,16 prosent), Equinor (32 prosent), Petoro (20 prosent) og Orlen Upstream Norway (9,84 prosent).