Tysk påtalemyndighet opplyser til nyhetsbyrået Reuters torsdag at ukraineren som er pågrepet i Rimini-provinsen, er mistenkt for å ha koordinert angrepene.

Det var politibetjenter fra småbyen Misano Adriatico som pågrep ham natt til torsdag. Han vil bli brakt inn for en tysk dommer etter å ha blitt utlevert, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding.

Der Spiegel skriver at mannen skal ha vært om bord i seilbåten som ble brukt av gjerningspersonene under angrepet 26. september 2022.

Han er identifisert av tyske medier som Serhij K. og skal være del av en gruppe som festet eksplosiver på rørledningene.

Fraktet russisk gass

Ifølge påtalemyndigheten dro han og hans medsammensvorne ut fra Rostock nordøst i Tyskland. Båten skal ha vært leid fra et tysk selskap ved hjelp av falske ID-papirer.

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ble ødelagt av flere eksplosjoner utenfor den danske øya Bornholm i Østersjøen. Gassrørledningene ble bygget for å frakte russisk gass fra Russland til Tyskland.

Prosjektet var kontroversielt, særlig etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar samme år.

Dykkerinstruktør skal være mistenkt

Russland ga først USA, Storbritannia og Ukraina skylden for eksplosjonene, som i stor grad kuttet den russiske gassforbindelsen til det europeiske markedet. Landene har nektet for å være involvert.

Vestlige land pekte samtidig på Russland.

Saken ble etterforsket av Tyskland, Danmark og Sverige, og svenske myndigheter fant spor av eksplosiver på flere objekter som ble hentet fra åstedet. De svenske og danske etterforskningene ble henlagt i februar 2024, uten at noen mistenkte ble navngitt.

Tidligere har polske myndigheter opplyst at en ukrainsk dykkerinstruktør som er mistenkt for sabotasjen, har flyktet til Ukraina. Mannen var bosatt i Polen.