Svenske Vattenfall: Skal bygge små atomreaktorer

Helt siden Sveriges borgerlige regjering tiltrådte i 2022, er det blitt jobbet hardt for å innfri valgløftet om utbygging av ny kjernekraft i Sverige.

I første omgang ble det lovet at spadetaket for nye reaktorer skulle tas før regjeringens mandatperiode går ut, det vil si neste år, men tidsplanen har allerede sprukket.

Midten av 2030-tallet

Statseide Vattenfall har tatt enda et skritt i planene om å ha ny svensk kjernekraft på plass på midten av 2030-tallet, skriver selskapet i en pressemelding.

Vattenfall har foreløpig ikke tatt noen beslutning om hvilken leverandør de skal velge, og fram til torsdag heller ikke hvilken teknikk de ønsker å bruke. Valget har nå altså falt på små reaktorer, såkalte SMR.

Selskapet planlegger å bygge nye reaktorer ved kraftverket Ringhals i Varberg, men det er ikke ventet noe investeringsbeslutning før tidligst i 2029.

I løpet av høsten skal selskapet søke om statsstøtte til utbygging av kjernekraft.