Tysk avis: Oljefondet kan kjøpe tysk nettselskap

Oljefondet og det nederlandske pensjonsfondet vurderer å by sammen på å kjøpe det tyske nettselskapet Tennet, skriver tyske Handelsblatt.

Category iconEnergi
Publisert 15:36 | Oppdatert 17:20
Article lead
+ mer
lead
BLANT DE STØRSTE: Nettselskapet Tennet er blant Tysklands største. Nå vurderer det norske oljefondet å kjøpe seg inn, ifølge en tysk avis. Foto: Michael Probst / AP / NTB
BLANT DE STØRSTE: Nettselskapet Tennet er blant Tysklands største. Nå vurderer det norske oljefondet å kjøpe seg inn, ifølge en tysk avis. Foto: Michael Probst / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

De to fondene har som mål å legge inn bud på nettselskapet Tennet i midten av september, sier kilder med kjennskap til saken til den tyske økonomiavisen Handelsblatt.

Det skal være snakk om å kjøpe seg inn i selskapet gjennom tilføring av ferske penger i stedet for å kjøpe eksisterende aksjer fra andre, skriver avisen.

Nederlandske myndigheter har sagt at de neste måned vil kunngjøre om de ønsker å selge en mindre del av det tyske nettselskapet, eller forsøke å få til en delvis børsnotering av selskapet.

Den tyske delen av Tennet drifter Tysklands største høyspentnettverk på over 14.000 kilometer. Selskapet tjente rundt 26 milliarder kroner i 2024 før skatt og nedskrivninger.

Oljefondet sier til NTB at de ikke ønsker å kommentere saken.

oljefondet
tennet
Energi

Informasjon om bruk av AI