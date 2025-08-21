Ukrainske angrep: Venter bensinmangel i Russland

Flere deler av Russland og russiskokkuperte områder i Ukraina risikerer bensinmangel som følge av flere ukrainske angrep mot russiske raffinerier.

Category iconEnergi
Publisert 17:25
Article lead
+ mer
lead
ØKT ANGREPENE: Ukraina har økt angrepene sine mot oljeraffinerier i Russland den siste tiden. Dette anlegget i Rostov on Don-regionen ble angrepet med droner i fjor sommer. Foto: Pressekontoret til det russiske nødetatsdepartementet / AP / NTB
ØKT ANGREPENE: Ukraina har økt angrepene sine mot oljeraffinerier i Russland den siste tiden. Dette anlegget i Rostov on Don-regionen ble angrepet med droner i fjor sommer. Foto: Pressekontoret til det russiske nødetatsdepartementet / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Den siste tiden har Ukraina intensivert angrepene mot russiske oljeraffinerier. Samtidig er det en sesong med høy etterspørsel etter drivstoff.

For å hindre drivstoffmangel la russiske myndigheter i slutten av juli ned et forbud mot å eksportere drivstoff. Reising i sommer har ført til høyere etterspørsel enn vanlig. Flaskehalser i logistikk, lave lagerbeholdninger og reparasjonsarbeid på raffineriene bidrar til mangelen.

I Primorje-regionen langt øst i Russland har lokale medier meldt om flere kilometerlange køer til bensinstasjoner. Lokale myndigheter har skyldt på uvanlig mange turister. Bensinstasjonselskapet mener køene skyldes veiarbeid.

Russiske myndigheter i okkuperte områder i Ukraina har også erkjent utfordringen, og viser til trussel om angrep mot drivstofftog. Russlands leder på Krim-halvøya, Sergej Aksjonov, sier at utfordringene kan vare en måned til.

russland
olje
bensin
ukraina
ukraina-krigen
Energi

Informasjon om bruk av AI