Den siste tiden har Ukraina intensivert angrepene mot russiske oljeraffinerier. Samtidig er det en sesong med høy etterspørsel etter drivstoff.

For å hindre drivstoffmangel la russiske myndigheter i slutten av juli ned et forbud mot å eksportere drivstoff. Reising i sommer har ført til høyere etterspørsel enn vanlig. Flaskehalser i logistikk, lave lagerbeholdninger og reparasjonsarbeid på raffineriene bidrar til mangelen.

I Primorje-regionen langt øst i Russland har lokale medier meldt om flere kilometerlange køer til bensinstasjoner. Lokale myndigheter har skyldt på uvanlig mange turister. Bensinstasjonselskapet mener køene skyldes veiarbeid.

Russiske myndigheter i okkuperte områder i Ukraina har også erkjent utfordringen, og viser til trussel om angrep mot drivstofftog. Russlands leder på Krim-halvøya, Sergej Aksjonov, sier at utfordringene kan vare en måned til.