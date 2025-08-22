Solparken skal bygges høyt oppe på Tibetplatået og bli 610 kvadratkilometer stort. Det blir verdens største solpark, ifølge kinesiske myndigheter.

Det blir mer enn dobbelt så stort som byområdet Oslo, som ifølge SSB og SNL strekker seg fra Asker til Lillestrøm. Det er 276 kvadratkilometer stort.

Kina har bygget ut solkraft raskere enn noe annet land, og det har begynt å gi resultater. Årets første halvår reduserte landet sine klimautslipp med ett prosent. Kina har som mål å bli karbonnøytrale innen 2060.

Byggingen av anlegget er allerede i gang i et område som hovedsakelig er ørken. Når anlegget står ferdig skal det kunne forsyne 5 millioner husholdninger med strøm.

Samtidig bygges det ut omfattende kraftledninger for å frakte strømmen ut til andre deler av landet. Mange av Kinas nye sol- og vindkraftanlegg ligger vest i landet, langt unna de tett befolkede områdene i øst.

