Ørsted får tommel opp: Lysere utsikter

ORSTED.CO
Ratingbyrået Fitch reviderer kredittutsiktene til Ørsted fra negativ til stabil, og bekrefter en BBB-rating.

Publisert 14:35
Nicolay Steensen

Endringen følger etter den annonserte emisjonen på 60 milliarder danske kroner, som vil forbedre Ørsteds kortsiktige finansielle fleksibilitet betydelig. Det vil også redusere nødvendigheten av salg av eiendeler, skriver Fitch i en melding fredag. 

Nær 40 milliarder av de 60 milliardene Ørsted vil hente vil bli brukt til å fullt ut ta Sunrise Wind-prosjektet på selskapets balanse. De resterende 20 milliardene vil gi fleksibilitet i gjennomføringen av sin plan for rotasjon av eiendeler.

Fortsatt utfordrende marked

Miljøet for havvind fortsatt er utfordrende i Europa og USA, og det er uklart om dette vil endre seg, mener Fitch.

«Ledelsen mener at de langsiktige fundamentale forholdene for havvind gir støtte, ikke bare i Europa, men også andre steder. Vi tror imidlertid at den mellomlangsiktige visibiliteten for bransjen har blitt dårligere», heter det.

I sin vurdering av Fitch lagt til grunn at selskapets ebitda øker til 32 milliarder danske kroner i 2027, akkumulerte investeringer vil være 145 milliarder i 2025-2027, kapitalinnhentingen på 60 milliarder blir gjennomført og salg av eiendeler tilsvarende 35 milliarder gjennomføres.