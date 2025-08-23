Full stans for Ørsted-prosjekt: Må sette alt på vent

Et av Ørsteds største havvindprosjekter, Revolution Wind, har brått blitt satt på vent.

Den 22. august ble prosjektet beordret av det amerikanske innenriksdepartementets energimyndighet BOEM til å stanse alt arbeid på den ytre kontinentalsokkelen. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Prosjektet, som er eid 50/50 sammen med Global Infrastructure Partner’s Skyborn Renewables, har allerede fått på plass alle offshore-fundamenter og installert 45 av totalt 65 vindturbiner. Med 80 prosent av arbeidet gjennomført, er dette langt mer enn et papirprosjekt.

Langt over planstadiet

Selskapet fikk endelig grønt lys fra BOEM i fjor, og Revolution Wind har allerede vært under bygging i lengre tid. Nå må Ørsted vurdere hva som skjer videre.

Dette inkluderer dialog med relevante tillatelsesmyndigheter og mulige rettslige skritt, med mål om å kunne gjenoppta arbeidet frem mot planlagt idriftsettelse i andre halvdel av 2026.

Revolution Wind har alle nødvendige tillatelser og er allerede koblet på langsiktige kraftavtaler for levering av 704 MW til Rhode Island og Connecticut, nok til å forsyne over 350.000 hjem.

Prosjektet er også viktig i Ørsteds større amerikanske satsing på grønn energi, havner og industri. Bare Revolution Wind alene står for 2 millioner arbeidstimer med fagorganiserte arbeidere.