Massiv økning: Milliardene blåser inn

Goldwind Science & Technology Co., verdens største produsent av vindturbiner, økte overskuddet med 7,3 prosent i første halvår, til 1,49 milliarder yuan, melder Bloomberg.

Det tilsvarer rundt 2,1 milliarder kroner.

Resultatveksten ble drevet av kraftig oppgang i den hjemlige etterpsørselen. Salget av vindturbiner økte med hele 71 prosent.

Inntektene var opp 41 prosent til 28,5 milliarder yuan.

Les også Solenergi på toppen – for første gang I juni var solenergi for første gang i historien den største strømkilden i EU.

Vinddobling

Kina installerte 51,4 gigawatt med vindkraft i første halvår, ifølge nyhetsbyrået. Det utgjør en dobling fra samme periode året før.

En årsak til doblingen skal være at en mindre gunstig prispolitikk trådte i kraft fra juni, slik at utviklerne hadde hastverk med installasjonene for å sikre en bedre avkastning.

Bloomberg har tidligere omtalt at Kina har verdens største vindmarked og minst ti store aktører innen vindturbiner. Blant disse skal Goldwind ha den største eksporten.

Goldwind Science & Technology Co. har hovedkontor i Beijing, men kontorer og anlegg i både Asia, Europa og på det amerikanske kontinentet.