Ørsted går videre med den planlagte emisjonen på 60 milliarder danske kroner til tross for at amerikanske myndigheter fredag beordret stans i arbeidet med Revolution Wind-prosjektet, skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Ørsted vurderer «alle muligheter» for å løse Revolution Wind-saken raskt i dialog med myndigheter, og eventuelt gjennom rettslige prosesser, med mål om å fortsette byggingen så raskt som mulig frem mot planlagt idriftsettelse i andre halvdel av 2026, heter det i meldingen mandag.



Byggingen av Revolution Wind er 80 prosent ferdigstilt, og investeringen som kreves for å fullføre prosjektet utgjør omtrent fem milliarder danske kroner for Ørsteds andel av prosjektet. Når det er fullført, forventes Revolution Wind å gi et årlig ebitda-bidrag på omtrent 1 milliarder danske kroner.

Fredagens nyhet understreker den økte regulatoriske risikoen for havvind i USA. Imidlertid er den planlagte emisjonen tilpasset for å gi den nødvendige styrkingen av selskapets kapitalstruktur for å kunne gjennomføre sin forretningsplan, selv når man tar hensyn til usikkerheten i Ørsteds amerikanske havvindportefølje, skriver selskapet.

– Topper alt jeg har sett

Ørsted-aksjen falt rundt 14 prosent ved børsåpning mandag. Sydbank-analytiker Jacob Pedersen mener fredagens nyhet vil bli en enorm hindring i forsøket på å hente frisk kapital.

– Jeg har opplevd mye i mine over 20 år som aksjeanalytiker, men dette topper alt, jeg er lamslått, sier han til Reuters.

AlphaValue-analytiker Pierre-Alexandre Ramondenc mener det amerikanske tiltaket kan sette emisjonen, som allerede anses som svært utvannende, i fare.

– Nyheten kom som et sjokk og tilsvarer intet mindre enn politisk gisseltaking fra den amerikanske administrasjonen, gitt prosjektets fremskredne stadium, sa han til Reuters.

Fortsatt støtte

Ørsted har fortsatt støtte fra sin majoritetseier, den danske stat, ifølge mandagens melding. BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America og Goldman Sachs er hyret som tilretteleggere. Konsortiet av banker garanterer for de resterende 49,9 prosent som ikke dekkes av den danske stats forpliktelse.

Pr. 30. juni utgjorde bokført verdi av Revolution Wind og Sunrise Wind i Ørsteds balanse omtrent 17 milliarder danske kroner.

Selskapet vil nå avholde en ekstraordinær generalforsmaling 5. september, og vil på et senere tidspunkt komme tilbake med flere detaljer om gjennomføringen av emisjonen.