Stiger kraftig etter oljefunn

Oljeselskapet Okea stiger 6–7 prosent i tidlig handel på Oslo Børs etter et nytt oljefunn på Brage-feltet.

Funnet er gjort i Talisker-letebrønnen på Brage i Nordsjøen. Ifølge meldingen ble det gjort funn i Cook- og Statfjord-formasjonene.

Okea estimerer de utvinnbare ressursene til 16–33 millioner fat oljeekvivalenter.

Aker BP-rally etter funn

Sist torsdag meldte Aker BP om et kjempefunn på Omega-Alfa-prospektet, i sjiktet 96–134 millioner fat oljeekvivalenter.

Kursreaksjonen på 2,6 prosent tilsvarer en verdi på 4,5 dollar pr. oljefat, ifølge ABG Sundal Collier.

«Dersom vi antar samme verdsettelse for Talisker-funnet, burde Okea-aksjen stige 3,9 kroner i dag,» skriver meglerhuset.

Ikke helt uventet

Ved sluttkurs 17,86 kroner fredag, pluss 3,90 kroner, tilsvarer det en kurs på 21,76 kroner. Etter rundt én times handel er aksjen opp 6,8 prosent til 19,08 kroner.

«Likevel er det verdt å merke seg at Brage-feltet flere ganger har fått reserveøkninger. På 2. kvartal-presentasjonen økte Okea også guiding markant som følge av en nylig brønn på Brage. Alt i alt mener vi at ytterligere funn delvis er priset inn i aksjen. Likevel er en positiv kursreaksjon berettiget,» fastslår ABG.

Pareto Securities anslår enda høyere verdi – 4,3 kroner pr. aksje – basert på en funksjon med 5 dollar pr. oljefat.

«Beste estimat: aksjekurs opp 1,5–2,5 kroner (8–14 prosent) i dag,» skriver meglerhuset, som altså er enig i at dette delvis er priset inn i aksjen.

Jubler

Det Trond Mohn-eide selskapet M Vest Energy eier 4,4 prosent av lisensen på Brage.

– Dette er en gledens dag for M Vest Energy. Funnet på Brage viser hva godt samarbeid og hardt arbeid over tid kan gi. Vi har hatt et tydelig fokus på organisk vekst, og vi lykkes: På tre år har vi allerede doblet produksjonen, og reservene var økt med 140 prosent til 11 millioner fat. Nå mer enn dobler vi reservene igjen – og i beste fall snakker vi om en nesten firedobling. Det er rett og slett imponerende, sier konsernsjef Jonny Hesthammer i M Vest Energy.

Bull

Okea ble grunnlagt i 2015 av Ola Borten Moe, Knut Evensen, Erik Haugane og Anton Tronstad. Forbokstaven i hvert av navnene blir «Okea».

Tidligere i august, da aksjen handlet for litt over 17 kroner, uttalte den tidligere statsråden Borten Moe:

– Det kommer til å ordne seg når de er gjennom investeringsperioden sin, får ny produksjon og forhåpentligvis begynner med utbytte igjen.

– Det må være de billigste fatene på norsk sokkel for tiden. Røverkjøp.