Energisektoren har fått litt medfart mot S&P 500 den siste tiden, og forrige uke var energi (igjen) den beste sektoren i USA.

Til tross for at Brent-oljen steg 2,85 prosent forrige uke, mener Jefferies-analytikere at bakgrunnen for oppgangen i oljeaksjer neppe skyldes høyere priser, men heller en bredere markedsrotasjon som følge av lavere renteforventninger.

Innenfor energisektoren var small cap oljeservice den beste subsektoren, med en oppgang på 10,3 prosent forrige uke.

«Nylige rentekuttforventninger har utløst økt interesse for energisektoren, særlig blant aksjer som tidligere har hengt etter,» konstaterer analytikerne, ledet av Lloyd Byrne.

De har registrert en «markant bevegelse» i sammenhengen mellom aksjekursene og endringer i kontantstrøm pr. aksje for energiselskapene den siste tiden.

«De best presterende subsektorene innen energi var de samme som hadde vært de største etterslepene de siste tolv månedene, særlig innen oljeservice,» skriver Jefferies.

Skattepakke gir også løft

Siden rapporteringen for 2. kvartal har råolje- og naturgassprisene falt med omtrent 10 prosent, mens energiindeksene XLE og XOP stort sett har holdt seg uendret.

Flere analytikere inkluderer nå bedre skatteprofiler for mange operatører i USA.

«Før 2. kvartalsrapportene modellerte vi at de store E&P-selskapene i gjennomsnitt ville betale rundt 16 prosent skatt i USA. Vi forventer nå at dette faller til rundt 10 prosent i 2025, videre til omtrent 6 prosent i 2026 og 4 prosent i 2027. Samlet sett innebærer dette en gjennomsnittlig økning i fri kontantstrøm (FCF) for gruppen tilsvarende om lag 2 prosent av markedsverdien,» skriver Jefferies.

«Selv om det var få endringer i selskapenes egne guidinger, finner vi at den oppdaterte skattebesparelsen tilsvarer omtrent 0,9 prosent av markedsverdien for gruppen,» legger de til.